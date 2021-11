Magiczne ilustracje Szancera dla małych i dużych. Zakochasz się w tej wystawie!

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do świata twórczości wybitnego ilustratora, Jana Marcina Szancera. W czwartek (4 listopada) odbył się wernisaż ekspozycji, a od piątku (5 listopada) w zamkowych przestrzeniach można oglądać baśniowe prace artysty na wystawie pn. „Szancer, wyobraź sobie!”. To magiczna wyprawa do krainy wyobraźni dla dzieci i dorosłych.

Wystawę można nie tylko oglądać, ale również w niej uczestniczyć. Częścią ekspozycji są bowiem specjalne instalacje, np. szafa z podwójnymi drzwiami, sceny teatralne czy ściana niewidocznych strachów. Dzięki takiej scenografii zwiedzający mogą poczuć się jak bohaterowie bajki opartej na istotnych wydarzeniach z życia rysownika i wraz z nim ćwiczyć swoją wyobraźnię.

Jan Marcin Szancer to wybitny twórca ilustracji literatury dziecięcej, człowiek – instytucja o niebywałym talencie, znany doskonale wszystkim, którzy wychowali się na wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Obrazy wykreowane przez Szancera ukształtowały wyobraźnię kilku pokoleń dzieci i młodzieży. To dzięki jego pracom i niezwykłej pomysłowości wiemy jak wyglądał Pinokio, Calineczka, bohaterowie bajek Andersena czy legendarny Pan Kleks. Trudno wyobrazić dziś sobie te i wiele innych postaci inaczej niż na ilustracjach autorstwa Szancera.

W podstawowej warstwie wystawa skierowana jest do dzieci, ale posiada również drugą linię narracyjną, przeznaczoną dla widzów dorosłych. Obejmuje ona opowieść o losach Szancera oraz skomplikowanych i dramatycznych doświadczeniach polskich Żydów w XX wieku. Ekspozycja przybliży świat artysty dzieląc jego życie i twórczość na kilka etapów. Najpierw poznamy małego Jasia, który dopiero uczy się rysować, następnie starszego Janka, stawiającego pierwsze kroki na drodze ilustratorskiej kariery, wreszcie szacownego pana Jana, który – mimo trudnych doświadczeń – nawet jako dorosły nie stracił dziecięcej wyobraźni. Mimo iż najbardziej barwne i radosne z prac powstawały w najczarniejszym okresie życia autora. W sumie spod ręki Szancera wyszło ponad 300 książek, a poznać je można było po charakterystycznym rysunku mistrza, ale też po sygnaturze „jms.” Ta pojawiła się po raz pierwszy w 1944 r. w książce „Koziołeczek”.

Ekspozycję w Zamku Książąt Pomorskich będzie można oglądać do 20 marca 2022 (w Galerii Wschodniej, wejście J, poziom -1) – w ten weekend w godz. 10-18.

(MON)