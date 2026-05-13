W Szczecinie trwa 12 Międzynarodowy Kongres Morski

Fot. Wojciech Sobecki

Od środy do czwartku Szczecin jest europejską stolicą gospodarki morskiej.

Tegoroczny 12 Międzynarodowy Kongres Morski odbywa się w szczególnym czasie konfliktu w Iranie, blokady cieśniny Ormuz i związanymi z tym trudnościami w transporcie morskim oraz wojny na Ukrainie. O tym w swoim wystąpieniu mówił w środę (13 bm.) wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który objął szczecińskie spotkanie honorowym patronatem.

– Jesteśmy tutaj w chwili, kiedy nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jakie są związki polityki zagranicznej z morzem. Cały świat przygląda się kryzysowi w zatoce Ormuz, który wpływa na całą gospodarkę światową. Sprawy morza są obecnie w centrum zainteresowania ministerstwa spraw zagranicznych – powiedział Radosław Sikorski.

Po briefingu szef polskiej dyplomacji wygłosił przemówienie otwierające kongres, a następnie z ministrem rozmawiał Piotr Kraśko. Rozmowa odbywała się pod hasłem: „Europa na kursie strategicznym – bezpieczeństwo, suwerenność i przyszłość współpracy gospodarczej”.

13 i 14 bm. podczas debat, paneli dyskusyjnych, ale także w kuluarach, przedstawiciele biznesu morskiego będą rozmawiać o przyszłości branży, szansach i zagrożeniach, ale także o sposobach radzenia sobie w zmieniającej się bardzo dynamicznie światowej sytuacji geopolitycznej. ©℗

Wojciech SOBECKI

