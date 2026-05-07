Chwile grozy na przejściu dla pieszych. Autobus o mało nie potrącił przechodniów! [FILM]

Fot. screen z filmu KMP w Szczecinie

Chwile grozy przeżyli piesi, którzy podczas przechodzenia przez oznakowane przejście omal nie zostali potrąceni przez rozpędzony autobus. Kierujący pojazdem wjechał na skrzyżowanie z dużą prędkością, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Zgłoszenie w tej sprawie od jednego z mieszkańców miasta wpłynęło do Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście. Policjanci zabezpieczyli i przeanalizowali nagrania z miejskiego monitoringu. Materiał wideo potwierdził relację świadka i wykazał, że kierowca autobusu dopuścił się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, narażając innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W związku z ustaleniami policjantów, na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, poparty przez prokuratora, sąd zastosował wobec kierowcy środki zapobiegawcze. Został objęty dozorem, otrzymał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz został zobowiązany do wpłacenia poręczenia majątkowego.

