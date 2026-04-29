Wojewoda: Strefa Czystego Transportu zgodna z prawem

Strefa Czystego Transportu funkcjonuje od 17 kwietnia. Fot. Dariusz Gorajski

Uchwała o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu w Szczecinie jest zgodna z prawem. Tak zdecydował wojewoda Adam Rudawski.

- Wojewoda zachodniopomorski uznał, że nie ma podstaw do uznania nieważności uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ustanowienia SCT w Szczecinie. Wojewoda bada uchwały rad gmin, rad miejskich tylko pod kątem legalności, czyli tego, czy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa - mówi Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

SCT obowiązuje od 17 kwietnia. Obejmuje najstarszą, zabytkową część miasta – szczecińską starówkę. W jej granice wchodzą: Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Płatny Parking Niestrzeżony (PPN) Dolny Taras.

W SCT funkcjonują ograniczenia wjazdu dla samochodów z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi wcześniej niż w 2000 r. i dieslami starszymi niż te z 2005 r.

Wprowadzenie SCT, jak tłumaczą władze miasta, ma na celu ograniczenie ruchu najstarszych pojazdów spalinowych, które emitują najwięcej szkodliwych substancji, zmniejszenie negatywnego wpływu spalin na cenną architekturę najstarszej części Szczecina oraz zwiększenie szansy na zdobycie funduszy unijnych na zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów i tramwajów.

Przeciwnicy SCT, w tym radni Prawa i Sprawiedliwości, argumentowali, że nie wszystkich szczecinian będzie stać na pojazdy, którymi mogliby wjeżdżać do Strefy. A komunikacja publiczna nie jest dla nich alternatywą, bo ciągle są z nią jakieś problemy. Poza tym ograniczenia związane z SCT mogą wpłynąć niekorzystnie na biznes. ©℗

(as)

