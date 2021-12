Przerwać czarną serię. Rozsądek, nie pierwszeństwo [SONDA]

W samym Szczecinie w ostatnich dniach doszło do kilku potrąceń, w większości na oznakowanych przejściach, w ul. Ku Słońcu, Mieszka I, al. Piastów czy al. Wyzwolenia. Kolejne miało miejsce w piątkowy poranek w Przecławiu. W co najmniej dwóch przypadkach ofiary nie żyją. W regionie zdarzeń było kilkanaście.

Komentarze

@ Do głupio mądrych 2021-12-20 13:38:13 Po pierwsze: kodeksu drogowego nie ma od daaawna. Pudło. Po drugie: pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, co jest odpowiednikiem znaku "Ustąp" dla kierowcy. Drugie pudło. Nawiasem mówiąc, skoro znasz "Kodeks drogowy", to najwidoczniej nie zaglądałeś do przepisów od kilkunastu lat i stąd Twoja mentalność rodem z lat 70.? Po trzecie: skoro w punkcie powyżej wykazano, że to Ty nie masz pojęcia o przepisach, może czas zrzec się prawa jazdy i oddaj je w UM?

@ @ @Alicja 2021-12-20 13:25:12 Zrozum raz a dobrze: NIE MOŻNA "WŁADOWAĆ SIĘ" MAJĄC PIERWSZEŃSTWO. W razie wątpliwości powtórz to sobie. A potem jeszcze raz. W razie dalszych problemów ze zrozumieniem kwestii wyobraź sobie, że pieszy to pociąg towarowy - z tą różnicą, że w razie wypadku zderzysz się nie z lokomotywą, a z wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli 50 km/h to dla Ciebie za szybko, jedź 30. Prędkość podana na znaku to prędkość maksymalna, a nie zalecana.

Do głupio mądrych 2021-12-20 13:12:54 pieszych. W ogóle nie powinniście wchodzić na jezdnie bo nie macie pojęcia o kodeksie drogowym. Dla samochodów są znaki, najwazniejsze trzy podstawowe: droga z pierwszeństwem, podporządkowana i stop. Przed pasami niestety pieszy nie ma żadnego z nich ale się wymądrza. A jest jeszcze takie coś: ograniczone zaufanie do drugiego użytkownika, które kierowca ma stosować nawet tam gdzie jest na prawie. I o to chodzi poniższym abyście się zatrzymali i upewnili ze nie włazicie wprost pod jadące auto.

@Alicja 2021-12-20 13:00:52 Nie wmówili, tylko pieszy na przejściu ma bezwzględne pierwszeństwo przez samochodami. Jak nie znasz przepisów to oddaj prawo jazdy.

@ @Alicja 2021-12-20 12:39:09 Jesteś kierowcą? Jak Ci się pieszy właduje prosto pod samochód bo przecież on ma pierwszeństwo to inaczej będziesz gadał. Wmówili ludziom, że mają pierwszeństwo na pasach ale zapomnieli dodać, że mają również zachować szczególną ostrożność. Ja się zawsze przed wejściem upewniam, że kierowca mnie widzi i zwalnia. I nie potrzebuję żadnych pierwszeństw, żeby bezpiecznie przejść.

Wołający na puszczy 2021-12-20 12:10:53 "na nagrobkach powinni napisać: tu leży pieszy który miał pierwszeństwo" - sugerujesz Alicjo, żeby na cmentarz wysłać też winnego tragedii? Może i to by było jakieś rozwiązanie, kto wie? Póki co mam do takich mądrali, jak ty, pytanie: po co są w ogóle oznaczenia przejść dla pieszych? Bo skoro to tylko pieszy ma tam uważać, to przejścia należy zlikwidować i piesi niech przechodzą gdzie chcą. A jeżeli te oznaczenia coś znaczą, to trzeba to egzekwować konsekwentnie, a nie wciskać prawo dżungli.

@Alicja 2021-12-20 11:59:02 Droga Alicjo, rozwiązanie Twojego problemu znajduje się pomiędzy pedałami gazu oraz sprzęgła. Nazywa się PEDAŁ HAMULCA i służy m.in. do ZWALNIANIA PRZED PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH, w szczególności, kiedy widoczność jest niezadowalająca! Z ciekawości: we mgle też nie zwalniasz, bo przecież pieszy ma obowiązek uważać, czy też swoją radosną logikę uprawiasz tylko na potrzeby zimowych wieczorów?

Dlaczego? 2021-12-20 10:50:58 Dlaczego od strony Selgrosa w stronę pętli przy Turkusowej bezmyślnie nie ma przejścia dla pieszych tylko trzeba przebiegać.

Alicja 2021-12-20 10:37:21 Wmówili pieszym, że mają bezwzględne pierwszeństwo na przejściach dla pieszych i mamy tego efekty, a na nagrobkach powinni napisać: tu leży pieszy który miał pierwszeństwo...Niestety wieczorami jest tragedia. Nie widać pieszych ponieważ lampy oświetlają niebo a nie przejście dla pieszych. Najpierw niech poprawią widoczność na przejściach dla pieszych, żeby kierowca z daleka i z bliska widział pieszego, a potem rzucajcie psy na kierowców. Auto ma dłuższy czas hamowania niż pieszy...

Alex 2021-12-20 10:09:10 Czas skończyć z bezkarnością morderców za kierownicą.

Życie 2021-12-20 09:52:49 Piesi myślą, że są nieśmiertelni i wchodzą na pasy patrząc się w przeciwną stronę niż nadjeżdżające auta.

człowiek 2021-12-20 09:27:44 W ustawodawstwie powinien być zapis o obligatoryjnej karze więzienia dla kierowców, którzy zabiją pieszego na pasach.

zed 2021-12-20 09:16:45 Kierowcy muszą wreszcie zrozumieć, że przed każdym przejściem dla pieszych powinni zwolnić do góra 30km/h, szczególnie teraz gdy jest ciągle ciemno i słaba widoczność.

Joozek 2021-12-20 09:14:37 Ciemno, piesi ubrani na czarno, przejścia nieoświetlone, nierozsądny pieszy no i mamy tragedię. Zmienić ten przepis o pierwszeństwie !!!

Edek 2021-12-20 08:49:46 To wina że przez lata policja i publikatory mówiła że pieszy ma pierwszeństwo. A przecież napisane jest też, że przed wejściem na pasy należy rozejrzec się na lewo I prawo i dopiero wchodzić. Ludzie teraz po zmianie przepisów nawet nie spojrzą. Idą i wchodzą na pasy. A samochód nie stanie w miejscu od razu. Trzeba zmienić te nawyki A w szczególności u młodych.

Robert 2021-12-20 08:22:07 Co to jest ustąpienie pierwszeństwa napisano w art. 2 pkt 23 PRD - zapomniano zmienić tych zapisów w czerwcu. Jeden wielki bałagan.

gh 2021-12-20 08:10:24 Mnie mama i w szkole (a potem jeszcze na kursie prawa jazdy) uczyli, że przed wejściem na pasy trzeba spojrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo i po upewnieniu się, że można przechodzić wejść na pasy (a przy dochodzeniu do osi jezdni jeszcze raz spojrzeć w prawo) - oczywiście na jezdniach dwukierunkowych. To było dawno, samochodów jeździło jak na lekarstwo, ale nawyk został. Teraz dobrze jak pieszy spojrzy choć raz w lewo, o zmianie kierunku patrzenia przy przekraczaniu osi jezdni zapomnij.

krótko 2021-12-20 07:24:03 Pieszy ma BEZWGLĘDNE pierwszeństwo na pasach przed samochodami. Samochody mają obowiązek się zatrzymać i przepuścić ludzi.

jk 2021-12-20 06:24:08 nie kombinujcie zmieniać prawo,to kierowca ma uważać,a jak ma zielone kierowca to też hamuje i sprawdza czy może jechać dalej...?

Tomek 2021-12-20 06:23:12 Należy poprawić organizacje ruchu w mieście. Krzystek i władze miasta zajmują się wielką polityką a nie sprawami miasta

Gdzie jest policja? 2021-12-20 05:38:05 Nie, drogi Redaktorze, nie schodź do tego poziomu. Nie zrzucaj winy na ofiary, bo to niczym nie różni się od obwiniania zgwałconej dziewczyny, że miała na sobie spódniczkę! Należałoby raczej zapytać: gdzie jest policja? Gdzie są mądrze zaprojektowane drogi, po których NIE DA SIĘ jeździć szybko? Gdzie są fotoradary i traffipaksy? Gdzie jest REALNA odpowiedzialność kierowców za niebezpieczną jazdę? Na razie mamy tylko policję, która budzi się i wylewa krokodyle łzy po kolejnych wypadkach.

Wołający na puszczy 2021-12-20 01:25:28 Tak jest! Wrócić do azjatyckiej dziczy, gdzie o racji decyduje siła i ignorancja, a nie prawo i kultura. Zaraz pieszy jeszcze będzie musiał się oglądać przez ramię na chodniku i w klatce schodowej, bo i tam za moment znajdzie się kretyn, co uważa, że skoro pieszy nie ma żadnych szans to musi spieprzać z drogi i koniec, kropka. Myślcie tak dalej, a takie filmy, jakie montuje dziś Stop Cham albo Samochodoza, to będzie "mały Miki" przy tym co się będzie wyprawiać. Rosja ostrzegawczym przykładem.