W Świnoujściu można ogrzać się w autobusie i poczekalni

Fot. Urząd Miasta Świnoujście

Od dziś całą dobę otwarta jest poczekalnia na węźle przesiadkowym przy Dworcu PKP Świnoujście przy ul. Dworcowej, a na przystankach końcowych na odjazd można czekać w autobusie. Jest kilka ważnych zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej w związku ze ściskającym mrozem.

Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów w czasie mrozów wprowadza zmiany w korzystaniu z komunikacji miejskiej. Na przystankach końcowych autobusy będą dostępne dla pasażerów także w czasie postoju.

– Mogą się w nich schronić przed zimnem i wiatrem podczas oczekiwania na odjazd. Odczuwalnie cieplej powinno być w autobusie w czasie podróży – informuje przewoźnik.

W pojazdach włączone zostały przyciski, które pozwalają pasażerom samodzielnie otwierać drzwi na przystankach, zarówno przy wsiadaniu, jak i wysiadaniu.

– To ograniczy wychładzanie wnętrza pojazdu – tłumaczą przedstawiciele KA w Świnoujściu.

Kolejny ukłon w stronę pasażerów to czynna przez całą dobę poczekalnia na węźle przesiadkowym przy Dworcu PKP Świnoujście. W ogrzewanym pomieszczeniu mogą poczekać na swoje połączenie.

Jest też apel przewoźnika o ostrożność podczas dojścia do przystanków, wsiadania i wysiadania z autobusów, by uniknąć poślizgnięcia się na lodzie.

