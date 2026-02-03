Wtorek, 03 lutego 2026 r. 
W Świnoujściu można ogrzać się w autobusie i poczekalni

Data publikacji: 03 lutego 2026 r. 21:29
Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2026 r. 21:29
Fot. Urząd Miasta Świnoujście   

Od dziś całą dobę otwarta jest poczekalnia na węźle przesiadkowym przy Dworcu PKP Świnoujście przy ul. Dworcowej, a na przystankach końcowych na odjazd można czekać w autobusie. Jest kilka ważnych zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej w związku ze ściskającym mrozem.

Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów w czasie mrozów wprowadza zmiany w korzystaniu z komunikacji miejskiej. Na przystankach końcowych autobusy będą dostępne dla pasażerów także w czasie postoju.

– Mogą się w nich schronić przed zimnem i wiatrem podczas oczekiwania na odjazd. Odczuwalnie cieplej powinno być w autobusie w czasie podróży – informuje przewoźnik.

W pojazdach włączone zostały przyciski, które pozwalają pasażerom samodzielnie otwierać drzwi na przystankach, zarówno przy wsiadaniu, jak i wysiadaniu.

– To ograniczy wychładzanie wnętrza pojazdu – tłumaczą przedstawiciele KA w Świnoujściu.

Kolejny ukłon w stronę pasażerów to czynna przez całą dobę poczekalnia na węźle przesiadkowym przy Dworcu PKP Świnoujście. W ogrzewanym pomieszczeniu mogą poczekać na swoje połączenie.

Jest też apel przewoźnika o ostrożność podczas dojścia do przystanków, wsiadania i wysiadania z autobusów, by uniknąć poślizgnięcia się na lodzie.

(d)

