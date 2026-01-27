Świnoujście podsumowało zmagania z gołoledzią

Fot. UM Świnoujście

Akcja „Zima” w Świnoujściu rozpoczęła się w niedzielę o godzinie 22.00 Jak informuje Mirosław Sroka z firmy Remondis, na ulice, chodniki i ścieżki rowerowe wyjechało łącznie 12 pługów i solarek. Zużyto ponad 109 ton chlorku sodu oraz ponad 53 tony piasku, aby ograniczyć śliskość nawierzchni. Pracownicy działali bez przerwy. Koszt dwudniowej akcji wyniósł około 470 tysięcy złotych.

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w poniedziałek odwołano zajęcia w szkołach podstawowych i średnich. - Decyzję podjęto z powodu bardzo śliskich chodników i dróg, które mogły spowodować upadki i urazy w drodze do szkoły - wyjaśnia Wojciech Basałygo z Urząd Miasta Świnoujście. - Uczniom zapewniono jednak opiekę w świetlicach, a rodzice zostali poinformowani o zmianach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Przedszkola i żłobek funkcjonowały bez zakłóceń. Od wtorku wszystkie placówki oświatowe pracują normalnie i bez zakłóceń.

Komunikacyjne problemy

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w parkach, lasach i na cmentarzach. Drzewa pokryte lodem i śniegiem, choć wyglądają malowniczo, stanowią realne zagrożenie. Pod ciężarem liści mogą łamać się gałęzie, a nawet całe konary.

Problemy dotknęły również pasażerów kolei. W poniedziałek na stacji kolejowej w Świnoujściu oczekiwało na pociągi blisko 100 osób. Pasażerowie spędzili kilka godzin w nieogrzewanym budynku dworca. Samorząd Świnoujścia zapewnił im ciepłą herbatę oraz zupę. Ostatecznie pociąg hybrydowy w kierunku Szczecina odjechał po godzinie 15.20.

W poniedziałek wszystkie autobusy komunikacji miejskiej wyjechały na swoje trasy. - Ze względu na śliską nawierzchnię ulic poranne kursy notowały opóźnienia wynoszące około 10–15 minut. Sytuacja była na bieżąco monitorowana przez dyspozytorów. Po południu autobusy odjeżdżały z przystanków już zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy - informuje Wojciech Basałygo.

Niebezpieczne sople

Sytuacja związana z gołoledzią była także tematem posiedzenia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu służb i inspekcji, poświęconemu bezpieczeństwu mieszkańców, przewodniczył wicewojewoda Bartosz Brożyński. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu przypomina natomiast o obowiązkach właścicieli i zarządców budynków. Zgodnie z Prawem budowlanym muszą oni zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektów, w tym usuwać zalegający śnieg z dachów oraz likwidować sople, nawisy lodowe i śniegowe. Zaniedbania w tym zakresie mogą stwarzać poważne zagrożenie dla przechodniów i użytkowników dróg.

