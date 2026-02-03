Łatwiej na plażę w Świnoujściu. Modernizacja zdegradowanej drogi

Ulica Sienkiewicza należy do kluczowych arterii nadmorskiej części Świnoujścia. Fot. UM Świnoujście

– Niedługo łatwiej dojedziemy do plaży i bardziej komfortowo będziemy przemieszczali się w Dzielnicy Nadmorskiej. Warta 28 milionów złotych przebudowa ulicy Sienkiewicza wkracza w decydującą fazę. Budowlańcy informują, że wykonali już 70 procent prac – podaje Urząd Miasta w Świnoujściu.

Ulica Sienkiewicza należy do kluczowych arterii nadmorskiej części Świnoujścia. Gruntowna modernizacja zdegradowanej drogi jest jednym z największych zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście w ostatnich kilkunastu miesiącach. Jak informuje wykonawca modernizacji, poziom zaawansowania prac przekroczył już 70 procent.

– Choć najbardziej w oczy rzucają się nowe chodniki, nawierzchnia jezdni i oświetlenie, równie dużo dzieje się pod ziemią. Prace obejmują między innymi wymianę większości instalacji, w tym wodno-kanalizacyjnej oraz poprawę infrastruktury technicznej. Niestety, podczas prowadzenia prac na tak dużą skalę ekipy remontowe i projektanci musieli zmierzyć się z niespodziewanymi przeszkodami. Część podziemnej infrastruktury nie była ujęta w dokumentacji, mimo że faktycznie znajdowała się w gruncie. Odkrycie tych kolizji wpłynęło na tempo prowadzonych prac i wymusiło zmiany organizacyjne – informuje Beata Olszewska z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM Świnoujście. – Obecnie prace budowlane koncentrują się w rejonie skrzyżowania z ulicą Krzywoustego. Po ich zakończeniu planowane jest ponowne otwarcie skrzyżowania, najprawdopodobniej w marcu. Budowlańcom nie sprzyja też pogoda. Wyjątkowo sroga zima, a przede wszystkim utrzymujące się przez kilkadziesiąt dni niskie temperatury, spowalniają lub wstrzymują niektóre prace. To może mieć wpływ na ostateczny termin zakończenia inwestycji.

Budowa drogi kosztuje prawie 28 mln zł, a została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na odcinku ul. Sienkiewicza – od ul. Jana Matejki do ul. Moniuszki – obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy powinni zachować ostrożność i stosować się do znaków drogowych.

