W Świnoujściu rusza nowy kierunek studiów

– W Świnoujściu rusza kierunek studiów – administracja. Uruchomi go Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I. Kierunek ma przygotowywać do pracy tam, gdzie na co dzień potrzebna jest znajomość przepisów, dokumentów i procedur. Absolwenci administracji najczęściej podejmują zatrudnienie w urzędach miejskich, skarbowych i wojewódzkich, a także w instytucjach takich jak ZUS czy urząd pracy. Są to stanowiska związane z obsługą mieszkańców oraz prowadzeniem spraw administracyjnych – informuje Urząd Miasta Świnoujście.

Wykształcenie administracyjne jest również potrzebne w spółkach i jednostkach miejskich – m.in. w komunikacji, wodociągach, ale także w porcie czy instytucjach kultury. Tam pracownicy zajmują się m.in. umowami, kadrami, finansami i zamówieniami publicznymi. Podobne zadania wykonuje się w szkołach, przedszkolach i placówkach ochrony zdrowia, gdzie zaplecze administracyjne jest niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Studia z administracji przydają się także w firmach prywatnych, zwłaszcza tam, gdzie ważna jest dobra znajomość prawa, umów i formalności, oraz w fundacjach i stowarzyszeniach realizujących projekty i korzystających ze środków publicznych. To kierunek wybierany przez osoby, które szukają stabilnej pracy i chcą związać swoją przyszłość z instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców.

Co istotne, oferta nie jest skierowana wyłącznie do maturzystów. Z nowego kierunku mogą skorzystać także osoby już pracujące w administracji, które chcą uzupełnić lub uporządkować swoją wiedzę. Program studiów ma obejmować m.in. prawo, finanse publiczne, zamówienia publiczne oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

Dla młodych mieszkańców Świnoujścia nowy kierunek oznacza możliwość zdobycia wykształcenia wyższego bez konieczności wyjazdu do Szczecina czy Poznania. To kolejna propozycja studiów, które można będzie realizować na miejscu, w swoim mieście.

