W Stargardzie ruszają Dni Seniora

Najbliższe dni będą dla seniorów ze Stargardu bardzo intensywne. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Stargard po raz dziesiąty celebruje Dni Seniora. Najbliższy tydzień będzie dla stargardzian w kwiecie wieku pełen aktywności, kultury i rekreacji.

X Stargardzkie Dni Seniora potrwają do środy, 17 września. W programie zaplanowano dużo wydarzeń kulturalnych, sportowych i badań profilaktycznych. Posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z bezpłatnych badań w siedzibie Stowarzyszenia Edukacja-Zdrowie-Aktywność przy Wojska Polskiego 4u/3. Pierwsze aktywności są organizowane od 9 sierpnia, w tym dni otwarte Klubu Senior Plus oraz badania profilaktyczne.

A ponadto: na 11 września zaplanowano m.in. jubileusz 80-latków w Domu Kultury Kolejarza, w piątek o godz. 14 w Teatrze Letnim otrzymają symboliczne klucze do miasta, a potem zmierzą się w Senioriadzie, turnieju sportowym, zakończonym potańcówką w Teatrze Letnim. Stargardzianie mogą z dużymi zniżkami zwiedzać muzeum, centrum nauki Filary, korzystać ze strefy wodnej Aqua Star, a także oferty kina. 13 września będą parada z motywem „Dziki Zachód” i festyn, zakończony dyskoteką. W niedzielę seniorzy wezmą udział w pikniku na Bobrowej Polanie, a w środę 17 września w kolejnym, organizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ośrodku Wypoczynkowym HANIA w Morzyczynie. Jubileuszowa edycja Stargardzkich Dni Seniora zapowiada się więc wyjątkowo bogato. Od otwartych drzwi w Klubie „Senior+”, przez dni zdrowia, sport, kulturę, po kolorową paradę i pikniki – każdy znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie szczegóły SDS można znaleźć na stronie miasta. ©℗

(w)