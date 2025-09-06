Magia sztuki w sercu Stargardu. ArtFestiwal wystartował z rozmachem [GALERIA]

Piątek, 5 września, na długo zapadnie w pamięć mieszkańców Stargardu. W Parku Chrobrego zainaugurowano dziewiątą edycję ArtFestiwalu – wydarzenia, które na jeden wieczór zamieniło park w plenerową galerię sztuki i przestrzeń pełną artystycznych niespodzianek.

Iluminacje, instalacje przygotowane przez lokalnych twórców i tajemnicze postacie spacerujące między alejkami wprowadziły publiczność w niezwykły klimat.

Artystyczny spacer uzupełniały dźwięki płynące ze sceny, gdzie młodzi, utalentowani muzycy dali ponad godzinny koncert. Przy Bramie Pyrzyckiej na odwiedzających czekał Artbus, w którym zaprezentowano prace nieżyjących stargardzkich artystów. Zwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna pod gołym niebem – radosna i pełna energii, niczym cały festiwalowy początek. ArtFestiwal potrwa do niedzieli. Szczegółowy

program można znaleźć na stronie SCK.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz