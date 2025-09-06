Sobota, 06 września 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Magia sztuki w sercu Stargardu. ArtFestiwal wystartował z rozmachem [GALERIA]

Data publikacji: 06 września 2025 r. 11:32
Ostatnia aktualizacja: 06 września 2025 r. 11:35
Magia sztuki w sercu Stargardu. ArtFestiwal wystartował z rozmachem
 

Piątek, 5 września, na długo zapadnie w pamięć mieszkańców Stargardu. W Parku Chrobrego zainaugurowano dziewiątą edycję ArtFestiwalu – wydarzenia, które na jeden wieczór zamieniło park w plenerową galerię sztuki i przestrzeń pełną artystycznych niespodzianek.

Iluminacje, instalacje przygotowane przez lokalnych twórców i tajemnicze postacie spacerujące między alejkami wprowadziły publiczność w niezwykły klimat.

Artystyczny spacer uzupełniały dźwięki płynące ze sceny, gdzie młodzi, utalentowani muzycy dali ponad godzinny koncert. Przy Bramie Pyrzyckiej na odwiedzających czekał Artbus, w którym zaprezentowano prace nieżyjących stargardzkich artystów. Zwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna pod gołym niebem – radosna i pełna energii, niczym cały festiwalowy początek. ArtFestiwal potrwa do niedzieli. Szczegółowy
program można znaleźć na stronie SCK.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję