Poniedziałek, 08 września 2025 r. 
Narodowe Czytanie w Książnicy Stargardzkiej. Nikt nie „oblał"

Data publikacji: 08 września 2025 r. 18:06
Ostatnia aktualizacja: 08 września 2025 r. 18:06
Mimo trwającego w Stargardzie ArtFestiwalu, przed biblioteką zjawiło się kilkadziesiąt osób.  

Książnica Stargardzka kolejny raz włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Literackie spotkanie na podwórzu kamienicy zamieniło się w fikcyjny egzamin wstępny do Akademii Teatralnej.

Organizatorzy zapowiadali wydarzenie jako „fabularyzowaną inscenizację pełną humoru i energii”. I faktycznie - z podwórza biblioteki co chwilę rozlegały się salwy śmiechu. Kandydaci, aby „dostać się” do akademii, musieli zaprezentować swoje umiejętności podczas egzaminu, a komisja egzaminacyjna nie zawsze była łaskawa.

Szczególną rolę odgrywał „rektor uczelni”, w którego wcielił się Jarosław Skurzyński, pracownik Książnicy. Jego reprymendy dodawały pikanterii całej inscenizacji. W komisji zasiedli również „dziekani wydziałów”: dyrektor Książnicy Jolanta Aniszewska, blogerka modowa Olga Dąbkiewicz oraz Ewa Bodnar.

Podczas egzaminu uczestnicy czytali fraszki i treny Jana Kochanowskiego. Każdy z nich zakończył występ sukcesem, otrzymując dyplom przyjęcia do „studiów teatralnych”. Na scenie wystąpili zarówno uczniowie stargardzkich szkół, jak i seniorzy z Klubu Senior Plus oraz mieszkańcy miasta.©℗

Tekst i fot. (w) 

