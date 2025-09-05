28 drzewek dla nieobecnych twórców. Aleja Pamięci w Stargardzie

Drzewka pamięci sadzili m.in. stargardzcy artyści. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W Stargardzie powstało wyjątkowe miejsce pamięci. Wzdłuż alejki prowadzącej do amfiteatru posadzono 28 drzewek, każde z imieniem i nazwiskiem artysty bądź działacza kultury, którego już nie ma wśród nas. Przy każdej sadzonce znalazła się też tabliczka z kodem QR, dzięki któremu mieszkańcy mogą poznać dorobek upamiętnionych osób.

W uroczystym sadzeniu 3 września uczestniczyli artyści, pracownicy instytucji kultury i miasta, mieszkańcy Stargardu oraz rodziny zmarłych twórców.

– To piękna inicjatywa, warta polecenia innym miastom – podkreślał Adam Siekierzyński, bratanek Edwarda Siekierzyńskiego, cenionego malarza, rzeźbiarza i poety.

Drzewko Stanisława Preissa, wybitnego artysty-metaloplastyka i społecznika sadził jego syn.

– To uszanowanie osób, które przez wiele lat tworzyły w naszym mieście kulturę – komentuje Sławomir Preiss. – Dziękuję SCK. To piękna rzecz pokazująca, że ci ludzie byli i są nadal w naszych sercach. Tata mało mówił o sobie, więcej robił. Jestem szczęśliwy i dumny, że w taki sposób zostanie zapamiętany. Został już pośmiertnie uhonorowany tytułem Zasłużony kultury Stargardu. A teraz ma swoje drzewo. To cudowne przedsięwzięcie.

Drzewek jest na razie 28. Ma być ich więcej.

– To bardzo miłe ponieważ pamięć będzie ciągle żywa wśród pracowników SCK i mieszkańców – mówi Grażyna Ziembicka, żona śp. Ireneusza Ziembickiego, wieloletniego dyrektora SCK. – Chcę za tę inicjatywę bardzo podziękować.

Drzewka – grusze zasadzono po obu stronach amfiteatru, od strony placu Wolności i Młodzieżowego Domu Kultury.

– To malutki gest, ale niezwykle ważny – mówiła w minioną środę Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury. – To żywy znak wdzięczności dla tych osób, które były i tu tworzyły. To miejsce do spacerów będzie teraz inne; pełne wspomnień i refleksji. Mamy nadzieję, że powstanie tu Aleja Art z pomnikami. Na razie te drzewa są jednym z wielu gestów. Będą nam pięknie owocowały i miały biały kwiatostan. Będziemy o nie dbać.

W Alei Pamięci znalazły się nazwiska 28 artystów i działaczy kultury. To: Stanisław Bartniczak, Marian Bęćkowski, Majka Cierocka, Andrzej Dobrzyński, Ireneusz Fartuszniak, Tadeusz Gołąb, Andrzej Gondek, Grzegorz Grzyb, Edmund Gunsch, Marek Jasiński, Grzegorz Konopczyński, Bohdan Kowalski, Jadwiga Lutyńska, Ryszard Manna, Edward Maranda, Michał Mokrzyc, Wojciech Niedzielski, Władysław Niemirowski, Edward Olszewski, Robert Piotrowski, Stanisław Preiss, Edward Siekierzyński, Ryszard Śniowski, Tomasz Walkowiak, Renata Wasikowska, Jerzy Wąsiewicz, Stanisława Wińska i Ireneusz Ziembicki.

– Ich drzewa będą rosły i rozwijały się tak, jak oni rozwijali Stargard – dodaje Maciej Dura – Pomarański, rzecznik prasowy SCK. – Tych nazwisk i drzewek będzie tu coraz więcej.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyboru drzewek dokonał miejski ogrodnik. Ich posadzenie to część przygotowań do ArtFestiwalu, który rozpocznie się w piątek, 5 września. Cały program imprezy dostępny jest na stronie organizatora. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ