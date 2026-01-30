W sobotę tramwaje pojadą na prawobrzeże (akt. 1)

Fot. archiwum

W sobotę (31 bm.) rano zostanie przywrócona komunikacja tramwajowa między lewo- i prawobrzeżem Szczecina – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Brygady techniczne Tramwajów Szczecińskich zakończyły oczyszczanie z lodu trakcji tramwajowej na prawobrzeżu.

– Przejazdy testowe przebiegają pomyślnie – mówi W. Jachim. – Jutro rano zostanie przywrócona komunikacja tramwajowa między Lewo- i Prawobrzeżem. Linie 2,7,8, jak zwykle, będą dojeżdżać do pętli Turkusowa. Tak więc piątek jest ostatnim dniem perturbacji komunikacyjnych wywołanych niezwykle silnym i gwałtownym oblodzeniem trakcji tramwajowej, do którego doszło 26 stycznia rano – Pasażerów mieszkańców Szczecina przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z komunikacji miejskiej w dniach 26-30 stycznia.

Jak przekazuje Kacper Reszczyński z ZDiTM, tym samym przestanie funkcjonować autobusowa komunikacja zastępcza między prawym i lewym brzegiem miasta.

Tramwaje będą kursowały na swoich stałych trasach; linia 2 Turkusowa – Dworzec Niebuszewo, linia 7 Turkusowa – Głębokie, linia 8 Turkusowa – Gumieńce. Informacje dot. funkcjonowania tramwajowej linii 6 znajdują się w osobnym komunikacie na stronie internetowej ZDiTM.

Autobusowa komunikacja zastępcza została zawieszona. Szczegółowe rozkłady jazdy i trasy dla linii autobusowych zastępczych umieszczone na przystankach nie będą miały zastosowania (dotyczy relacji Turkusowa – Brama Portowa i Stocznia Szczecińska – Dworzec Główny).

31.01.2026 r. nastąpi aktualizacja elektronicznych tablic informacyjnych (restart). Z tego powodu tablice mogą chwilowo nie wyświetlać informacji dot. kursowania tramwajów linii 2, 7 i 8.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZDiTM, jak również pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403.

