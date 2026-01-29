Komunikacja miejska w czwartek. Prawobrzeże bez tramwajów, lewobrzeże prawie normalnie (akt. 1)

Fot. Agata Jankowska

W czwartek od rana prawie całe lewobrzeże jest obsługiwane przez tramwaje, które kursują według aktualnych rozkładów jazdy. Nadal nie ma komunikacji tramwajowej na prawobrzeżu Szczecina.



Na miasto wyjechało 80 składów (24 z Golęcina, 56 z Pogodna), czyli tyle ile w normalny dzień.



- Zgodnie z wcześniejszymi założeniami tramwaje nie przekraczają Odry w kierunku Turkusowej, stąd linie 2,7,8 kursują na zmienionych trasach i zawracają przez Bramę Portową (2,7) albo Plac Rodła (8). Oczyszczanie trakcji z lodu nie objęło również Jana z Kolna, ponieważ w piątek rozpocznie się planowany wcześniej demontaż sieci trakcyjnej na tej ulicy w związku z wyburzaniem łącznic Trasy Zamkowej. Prace wyburzeniowe mają potrwać ok. 3 tygodni - poinformował Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

W efekcie tramwaje linii 6 w obu kierunkach kursują objazdem: od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą -



Nieplanowanym zakłóceniem w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej na lewobrzeżu było natomiast poranne wstrzymanie ruchu na ul. Mickiewicza.

- Mimo że trakcja poprzedniego dnia została odlodzona, i ten stan był utrzymywany w nocy, rano jeden z pierwszych tramwajów liniowych utknął z powodu wtórnego oblodzenia trakcji. Tramwaje 5 i 7 jeżdżą przez Wojska Polskiego, Wawrzyniaka i dalej po swojej trasie. Brygady techniczne pracują nad jak najszybszym udrożnieniem ul. Mickiewicza. Tymczasowa organizacja ruchu w tym rejonie ma potrwać do godz. 10 - przekazuje Wojciech Jachim.

Według jego zapowiedzi od czwartku główny wysiłek służb odpowiedzialnych za infrastrukturę tramwajową ma się skupiać na przywróceniu ruchu na prawobrzeżu.



***

Wcześniejsza informacja

W czwartek (29 stycznia) od rana nadal nie kursują w Szczecinie tramwaje na prawobrzeże. Zmienioną trasą jeździ także szóstka.

- Zmiany w komunikacji tramwajowej dotyczą linii tramwajowych 2, 7, 8 i 6. Pozostałe linie tramwajowe po stałych trasach - przekazał w czwartek nad ranem Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Linia 2 kursuje od Dworca Niebuszewo do pętli Potulicka przez Plac Rodła, Plac Żołnierza Polskiego i Bramę Portową.

Linia 8 kursuje od pętli Gumieńce do Placu Rodła przez Plac Kościuszki, Bramę Portową, Plac Żołnierza Polskiego i Filharmonię.

Linia 7 kursuje od pętli Zawadzkiego do Dworcowej stałą trasą do przystanku Wyszyńskiego (powrót przez ulicę Dworcową i Bramę Portową).

Linia 6 kursuje od pętli Pomorzany do pętli Gocław trasą linii 3 do Placu Żołnierza Polskiego, Parkową, Antosiewicza, Ludowa.

Na odcinku Turkusowa – Jasna – Jaśminowa ZUS – Basen Górniczy – Wyszyńskiego - Brama Portowa uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowy rozkłady jazdy dla linii zastępczych umieszczony został na przystankach końcowych linii, tj. Turkusowa i Brama Portowa. Odjazd autobusów z przystanku Brama Portowa odbywa się z przystanku wspólnego dla linii A, B i C, 2 (nr 10813).

Na tym odcinku pasażerowie mogą również korzystać z linii pospiesznych. Autobusy komunikacji zastępczej i komunikacji pospiesznej na trasie Turkusowa – Brama Portowa zatrzymują się przystankach komunikacji nocnej.

Zastępcza komunikacja autobusowa uruchomiona zostanie również na trasie Stocznia Szczecińska – Dworzec Główny (po trasie linii 6).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZDiTM jak również pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403.

- Na głównych węzłach przesiadkowych tj. Turkusowa, Brama Portowa, Plac Kościuszki, Plac Rodła, Gumieńce, Zawadzkiego pętla, Głębokie, Stocznia Szczecińska, Kołłątaja, Szpitalna i Pomorzany pętla od wczesnych godzin rannych informacji o kursowaniu komunikacji miejskiej udzielać będą pracownicy ZDiTM - informuje Kacper Reszczyński.

Zmiany na liniach komunikacyjnych można na bieżąco śledzić na stronie ZDiTM w zakładce „Dla pasażera”.

(k)

