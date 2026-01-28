Co z tramwajami w czwartek? Na prawobrzeże jeszcze nie dojedziemy

Fot. Dariusz Gorajski

Po wieczornym spotkaniu przedstawicieli Tramwajów Szczecińskich i ZDiTM z zastępcą prezydenta Szczecina Łukaszem Kadłubowskim zapadły decyzje dotyczące czwartkowej komunikacji tramwajowej. Priorytetem jest udrożnienie i utrzymanie przejezdności wszystkich trakcji tramwajowych na lewobrzeżu (za wyjątkiem ul. Jana z Kolna). Zła wiadomość - w czwartek tramwaje nie będą przejeżdżać przez Most Długi w kierunku prawobrzeża. Komunikacja miejska prawobrzeże - lewobrzeże będzie oparta wyłącznie o autobusy - liniowe i zastępcze.



Jeszcze dziś mają być przejezdne ulice Arkońska, Niemierzyńska, aleje Piastów i Powstańców Wielkopolskich. Później Mickiewicza i Żołnierska. Czy uda się utrzymać przejezdność lewobrzeża do godziny 4:30, kiedy ruszają pierwsze tramwaje z zajezdni?

- Po doświadczeniach z wczorajszej nocy takiego zapewniania nie ma. Ale pracownicy Tramwajów Szczecińskich przez całą noc będą prowadzić akcję utrzymania trakcji lewobrzeża w gotowości do zasilania tramwajów w energię. Do godziny drugiej cztery techniczne enki będą non stop przemierzać torowiska po to, by ich pantografy ścierały tworzące się ewentualne zalodzenie trakcji. Potem ich rolę przejmą wytypowane tramwaje liniowe, m.in. dwukierunkowe Bety na trasie "czwórki" - zapewnia Wojciech Jachim rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.



Odpowiedź na pytanie, które linie tramwajowe, w jakim zakresie zostaną uruchomione w czwartek, będzie znana najpóźniej o godz. 4, kiedy na stronie internetowej ZDiTM pojawi się aktualny komunikat na ten temat.



Wariant najbardziej optymistyczny jest taki, że całe lewobrzeże będzie tramwajowo funkcjonować prawie normalnie. Prawie, ponieważ linie z końcówką na Turkusowej siłą rzeczy będą miały zmienione trasy. Tak jak dzisiaj, sytuacja w czwartek może się zmieniać w ciągu dnia. Ewentualne zmiany będą na bieżącą komunikowane na stronie ZDiTM. Można także liczyć na wsparcie informacyjne pracowników ZDiTM, którzy w godzinach szczytu będą do dyspozycji pasażerów na kluczowych węzłach komunikacyjnych.

