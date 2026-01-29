Prawobrzeże w piątek nadal bez tramwajów

Fot. Dariusz Gorajski

Organizacja komunikacji tramwajowej w piątek pozostaje bez zmian - poinformował w czwartek wieczorem w komunikacie Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Priorytetem pozostaje utrzymanie przejezdności wszystkich tras tramwajowych na lewobrzeżu (z wyjątkiem ul. Jana z Kolna). Komunikacja miejska między prawobrzeżem a lewobrzeżem będzie oparta wyłącznie o autobusy - liniowe i zastępcze.

REKLAMA

Takie są ustalenia po wieczornym spotkaniu przedstawicieli Tramwajów Szczecińskich i ZDiTM z zastępcą prezydenta Szczecina Łukaszem Kadłubowskim.

"Założenie jest takie, że będzie ona taka sama jak w czwartek: tramwaje nadal nie będą przekraczać Odry w kierunku Turkusowej, linie 2,7,8 będą kursować na zmienionych trasach i zawracać przez Bramę Portową (2,7) albo Plac Rodła (8)" - informuje W. Jachim.

Ze względu na wyburzanie łącznic Trasy Zamkowej i wyłączeniu ul. Jana z Kolna tramwaje linii 6 w obu kierunkach będą kursować objazdem: od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą.

„Nie ma już wahań temperatury powyżej i poniżej zera, co sprzyjało oblodzeniu trakcji, ale pojawiła się mżawka. Trudno ocenić dynamikę tego zjawiska w kolejnych godzinach i jego skutki, jeśli chodzi o ewentualne oblodzenie trakcji. Na wszelki wypadek przez kolejną noc od godz. 22 do 4 rano cztery techniczne tramwaje będą przemierzać Szczecin, by pantografami ścierać ewentualne zalodzenie trakcji, o godz. drugiej dołączy do nich sześć Tatr. Najpóźniej o godz. 4 na stronie internetowej ZDiTM pojawi się aktualny komunikat na temat organizacji przewozów pasażerskich w piątek” - czytamy w komunikacie po spotkaniu.

Pozytywną informacją jest to, że w piątek większość brygad odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury tramwajowej zajmie się udrażnianiem linii tramwajowych prawobrzeża.

Z jakim skutkiem przekonamy się w piątek.

oprac. (ip)

REKLAMA