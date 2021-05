W sobotę kawa dla Wiktora obowiązkowa!

Kawiarnie w Szczecinie i w całej Polsce w sobotę 15 maja zapraszają na wyjątkową kawę - Viktoria. Dochód z niej jest przeznaczony na leczenie w USA Wiktora Lewickiego, 12-latka z naszego miasta, który walczy z guzem mózgu. Do 17 maja trzeba zebrać ponad 9 mln zł.

Akcję „Kawa dla Wiktora” zainicjował Filip Chajzer. Wystarczy zamiast zwykłej kawy zamówić dziś kawę Viktoria, by w ten sposób przekazać pieniądze na leczenie Wiktora - cały dochód ze sprzedaży trafi na konto zbiórki. W Szczecinie dołączyło wiele lokali, a ich klienci bardzo chętnie korzystają z tej możliwości.

- Do kawiarni przy pl. Orła Białego chodzę na kawę regularnie, a że słyszałam o akcji dla chorego chłopca, z chęcią się włączyliśmy - mówi pani Ania, która na sobotnią kawę wybrała się w rodzinnym towarzystwie. - Kawa była bardzo smaczna, a my się bardzo cieszymy, że mogliśmy pomóc.

Szkolna kwesta dla Wiktora

Po smacznej kawie rodzina poszła na kiermasz ogrodniczy na Wały Chrobrego. I wrzuciła jeszcze datek kwestującym tam dwóm nauczycielkom ze szkoły podstawowej nr 55 w Szczecinie, której Wiktor jest uczniem.

- Przy tej pięknej pogodzie zbieramy pieniądze do puszki i przy okazji promujemy akcję Kawka dla Wiktora - mówią Malgorzata Bortnik i Grażyna Zamiatowska z SP 55. - Zapraszamy też ludzi na niedzielny piknik na Jasnych Błoniach. Będzie nawet prezydent miasta, który na tę okazje piecze ciasto. Wiktor jest uczniem szóstej klasy naszej szkoły. Zachorował w listopadzie ub. roku, niestety okazało się, że ma guza mózgu. W Polsce zrobiono już to, co można i jedynym ratunkiem dla niego jest terapia w Stanach Zjednoczonych. Dla naszej szkolnej społeczności to bardzo ważny sprawdzian z empatii. Dzieci, rodzice, kadra, robimy wszystko, by pomóc w zebraniu pieniędzy. Kwota do zebrania jest wciąż porażająca. Goni nas czas. Działamy! Ludzie reagują bardzo serdecznie, mają wrażliwe serca.

Pomoc dla Wiktora na wiele sposobów



Pieniądze dla Wiktora zbierane są na wiele sposobów przez wielu organizatorów imprez i wydarzeń. W sobotę po południu do pełnej kwoty brakowało jeszcze ponad 2 700 000 zł.

Trwa też zbiórka dla Wiktora na https://www.siepomaga.pl/wiktor-lewicki. Wpłaty można kierować też na numer konta bankowego Fundacji Siepomaga 81 2490 1028 3587 1000 0012 7332 z dopiskiem Darowizna Wiktor Lewicki. Lub wysyłając SMS na numer 72365 o treści 0127332 – koszt 2,46 zł brutto (w tym VAT).

(gan)