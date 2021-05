Uratujmy Wiktora! 12-latek walczy o życie

Pisaliśmy już przed tygodniem, że Wiktor Lewicki to 12-letni chłopczyk z Pomorzan i mały sportowiec. Uprawiał sporty walki w Berserker’s Team, pływał w szkole Błękitnej, a jego pasją jest też żeglarstwo. Jako szczecinianin wiernie kibicuje piłkarzom Pogoni.

Niestety, ma złośliwego guza mózgu glejaka i toczy dramatyczną walkę z czasem o życie. Rodzina ma czas tylko do 17 maja, by zebrać 9 milionów złotych, bo tyle będzie kosztować leczenie w USA, które daje aż 85 proc. szans na całkowite wyleczenie. Zebrano już sporą część tej sumy, a w akcję zaangażowało się ponad 100 tysięcy ludzi dobrej woli! Trochę jednak zostało do uzbierania całej sumy, a czasu jest coraz mniej.

- Bardzo chcę żyć, pomóżcie mi! – dramatycznie prosi 12-latek.

- Prosimy o dar życia i nawet najdrobniejsze wpłaty na Siepomaga (www.siepomaga.pl/wiktor-lewicki). Do instytucji kierujemy prośbę o darowizny na rzecz Wiktora. To niesamowite, że już tylu ludzi nam pomaga. Liczy się czas - proszą rodzice Wiktora.

(mij)