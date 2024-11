W rocznicę Nocy Kryształowej. Upamiętniono ofiary pogromu [GALERIA]

Jak co roku członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Oddział w Szczecinie, przedstawiciele lokalnych władz oraz szczecinianie upamiętnili ofiary Nocy Kryształowej. 8 listopada pod muralem przedstawiającym spaloną w listopadzie 1938 r. synagogę, złożono kwiaty i zapalono znicze, aby upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia w historii niemieckiego Szczecina. W tym roku obchodzono 86. rocznicę Kristallnacht.



W piątkowe popołudnie grupa kilkunastu uczestników zgromadziła się pod budynkiem Książnicy Pomorskiej - w miejscu, gdzie przed drugą wojną światową stała tak zwana Nowa Synagoga spalona podczas Nocy Kryształowej. Kameralną uroczystość poprowadziła Róża Król, prezeska Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów.

- W Szczecinie zbezczeszczono dom przedpogrzebowy na cmentarzu przy dzisiejszej ulicy Gorkiego. Nie ma po nim śladu, prawdopodobnie zachowały się pomieszczenia piwniczne, gdzie jeszcze po wojnie przygotowywano zmarłych do pochówku - przypomniała. - To tyle, co pozostało z byłych żydowskich mieszkańcach Szczecina. Została tragiczna historia, którą chcemy przybliżyć i oddać hołd mieszkańcom żydowskim, którzy na skutek nazistowskiej polityki Niemiec stracili życie.



Po krótkim przemówieniu uczestnicy zapalili znicze, złożyli kwiaty i wieńce pod muralem. Jeszcze tego samego wieczoru odbyło się spotkanie promujące polskie tłumaczenie książki "Panie Abrahamson, Pańska synagoga płonie!" Hansa-Gerda Warmanna.



Noc Kryształowa była zorganizowaną przez III Rzeszę akcją pogromową, która miała miejsca 9 i 10 listopada 1938 r. Niszczono i palono żydowskie sklepy, synagogi, niszczono cmentarze oraz domy. Zginęło wówczas ponad 90 osób narodowości żydowskiej, a 26 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Przedwojenną społeczność żydowską Szczecina spotkał tragiczny los. W lutym 1940 r. zostali oni wywiezieni do gett na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Z ponad 1200 osób przeżyło tylko 17, reszta zginęła. ©℗



