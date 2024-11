Spotkanie w miejscu dawnej synagogi. Upamiętnienie 86. rocznicy Nocy Kryształowej

Hej Żydy,

2024-11-07 13:43:28

powiedzta wreszcie prawdę ludziom , kto Was tak naprawdę potyrał w czasie wojny i po wojnie ? We wojnę w dupe dał wam szkop, a po wojnie kacap -żyd!Ten sam co z UB utrwalał Ludową Władzę Polakom!Co te Wasze krajany w USA zrobiły ze statkami wypełnionymi po brzegi waszemi ziemolami jak dopłyneli do Ameryki ! Pomogli ? czy mieli was w poważaniu?Prawda jest taka,bogaty żyd,to żyd żywy.Biedak okradziony,to sprzedany też przez żyda,ale bogatego.Trzeba prawdę głosić,a nie kryć swoich.Żyd= kasai tyle.