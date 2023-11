Kwiaty i znicze w rocznicę Nocy Kryształowej. Upamiętnienie żydowskiej społeczności Szczecina

Mieszkańcy Szczecina upamiętnili żydowskich mieszkańców - ofiary pogromu z 1938 roku. Fot. Agata Jankowska

Członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, gminy żydowskiej oraz pozostałe osoby, które pojawiły się w miejscu dawnej synagogi, w czwartek 9 listopada upamiętnili w Szczecinie ofiary nazistowskiego terroru. Mija właśnie 85. rocznica pogromu zwanego Nocą Kryształową.

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku nazistowskie bojówki dokonały aktów terroru wymierzonych w Żydów niemieckich. Palono sklepy, synagogi i domy, a schwytanych mężczyzn wywieziono do obozów koncentracyjnych. Zginęło 91 osób. Przemoc nie ominęła również Szczecina. Spalono wówczas synagogę, dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim czy siedzibę klubu wioślarskiego. Dewastacje dotknęły również sklepy i zakłady pracy, których właścicielami byli Żydzi.

- Tu, gdzie teraz stoimy, była synagoga szczecińska - opowiadała Róża Król, przewodnicząca TSKŻ. - Spalono ją przy przyzwoleniu policji i straży pożarnej, która stała i pilnowała sąsiednich domów, wynosząc wcześniej cenne księgi i modlitewniki. Wszystko to spalono na stosie. Ludzie się temu przyglądali. Synagoga spłonęła niemal doszczętnie, po dwóch latach rozebrano ją do fundamentów i już po wojnie nie było po niej żadnego śladu. Perfidne było to, że te szczątki kazano rozebrać gminie żydowskiej.

Co roku w rocznicę tych wydarzeń TSKŻ w Szczecinie organizuje kameralne spotkania, aby oddać hołd ofiarom Kristallnacht. Wcześniej pod tablicą, a od niedawna pod muralem przy ul. Dworcowej, przedstawiającym spaloną synagogę szczecińską, uczestnicy składają kwiaty, wieńce i zapalają znicze. W czwartek 9 listopada pojawili się, poza przedstawicielami społeczności żydowskiej, również przedstawiciele władz miejskich i sympatycy TSKŻ.

- Naród żydowski żyje od wielu tysięcy lat w diasporze, łączą go historia i religia - mówiła Róża Król. - Ważna jest przynależność do narodu, do braci, do ojców i uważam, że trzeba upamiętniać Żydów szczególnie w mieście, gdzie społeczności żydowskiej prawie już nie ma. Mieszkańcy Szczecina również powinni wiedzieć, że to miasto było kiedyś niemieckie, że żyły tu mniejszości i co z nimi zrobiono.

Dla przewodniczącej szczecińskiego TSKŻ historia Żydów i los narodu, który doświadczył Holokaustu, ma wymiar uniwersalny.

- To też przestroga dla następnych pokoleń, która pokazuje, do czego może doprowadzić wojna i nienawiść - dodała.

Podkreśliła też, że jej coroczny udział w upamiętnieniu Żydów ze Szczecina jest wyrazem hołdu dla ludzi, którzy wnieśli bardzo dużo dla rozwoju miasta.©℗

