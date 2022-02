W regionie 1229 zakażeń SARS-CoV-2. Zmarło 8 osób

Mamy 1229 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa (to nieco więcej zakażeń w porównaniu do ubiegłotygodniowego wtorku, 25 stycznia, gdy zanotowano 1168 infekcji). Zmarło 8 zakażonych osób - poinformowało we wtorek przed godz. 11.00 Ministerstwo Zdrowia.

Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano w Szczecinie - 501, najmniej po 7 zakażeń odnotowano w powiecie łobeskim i Świnoujściu.

W województwie zachodniopomorskim zmarło 8 osób, 6 miało choroby współistniejące z COVID-19, 2 osoby zmarło z powodu COVID-19.

W ciągu doby w regionie wykonano 6068 testów na obecność koronawirusa.

Powiat/miasto Liczba przypadków Liczba przypadków na 10 tys. mieszkańców Zgony białogardzki 7 1.48 0 choszczeński 11 2.29 0 drawski 9 1.58 0 goleniowski 69 8.37 0 gryficki 26 4.33 0 gryfiński 76 9.31 0 kamieński 16 3.41 0 kołobrzeski 58 7.30 0 koszaliński 25 3.76 1 myśliborski 52 7.95 0 policki 122 15.02 0 pyrzycki 23 5.86 1 sławieński 21 3.75 0 stargardzki 82 6.82 1 szczecinecki 28 3.62 1 świdwiński 16 3.44 0 wałecki 21 3.97 0 łobeski 17 4.66 0 Koszalin 42 3.93 0 Szczecin 501 12.49 4 Świnoujście 7 1.71 0

(mh)