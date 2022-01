Nowy podwariant Omikrona BA.2 rozprzestrzenia się szybciej

Nowy podwariant Omikrona określony symbolem BA.2 wydaje się mieć znacznie wyższą zdolność rozprzestrzeniania się niż dominujący obecnie BA.1 - poinformowała w piątek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

UKHSA wyjaśniła, że wyższe tempo wzrostu BA.2 wobec BA.1 zaobserwowano we wszystkich regionach Anglii, gdzie było wystarczająco dużo przypadków, by można było to porównać, a "widoczna przewaga wzrostu jest obecnie znaczna".

- Teraz wiemy, że BA.2 ma zwiększone tempo wzrostu, co można zaobserwować we wszystkich regionach Anglii - powiedziała dr Susan Hopkins, główna doradczyni medyczna UKHSA.

Agencja dodała, że nie ma danych na temat ciężkości choroby w przypadku zakażenia BA.2 w porównaniu do BA.1, ale powtórzyła, że według wstępnej oceny, nie znaleziono różnicy między dwoma podtypami Omikrona, jeśli chodzi o skuteczność szczepionki w zapobieganiu objawowej postaci choroby.

Więcej zakażeń, mniej hospitalizacji

Szybkie rozprzestrzenianie się BA.1 spowodowało, że w Wielkiej Brytanii wariant koronawirusa Omikron wyparł dominujący wcześniej wariant Delta, a na przełomie grudnia i stycznia zanotowano rekordowe poziomy zakażeń. Jednak poziom hospitalizacji nie wzrósł w tak dużym stopniu, co jest skutkiem szczepień, wcześniej przebytych infekcji, jak również tego, że Omikron ma zazwyczaj łagodniejszy przebieg.

Jak wskazała w odrębnej analizie UKHSA, w okresie między 24 listopada a 19 stycznia, mimo że większość wykrywanych przypadków stanowił wariant Omikron, to wśród trafiających z powodu Covid-19 na oddziały intensywnej terapii wciąż większość stanowiły osoby zakażone wariantem Delta. Stwierdzono też, że wzrost liczby zakażeń wariantem Omikron w domach opieki nie przełożył się na wzrost liczby przyjęć do szpitala.

W piątek poinformowano, że w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 89,2 tys. zakażeń koronawirusem i stwierdzono 277 zgonów z powodu Covid-19. Oznacza to, że łączne bilanse zakażeń z ostatnich siedmiu dni - 629,7 tys. - oraz zgonów - 1828 - są po 2,7 proc. niższe niż były w poprzednich siedmiu dniach.

(PAP)