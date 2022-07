W piątek burze z gradem i bardzo silnym wiatrem. Możliwe są nawet trąby powietrzne

W piątek po południu i wieczorem przez cały region mają przechodzić burze, którym towarzyszyć będą opady i bardzo silny wiatr - ostrzegają synoptycy. Najgorzej sytuacja pogodowa wyglądać ma na wschodzie województwa, gdzie mogą pojawić się nawet trąby powietrzne.

Ostrzeżenia wydane na podstawie prognozy IMGW przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie są drugiego, a dla części powiatów nawet trzeciego, najwyższego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, świdwiński, Świnoujście i wałecki. Są tu prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami możliwy będzie także grad. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek (1 lipca) od g. 13 do g. 22.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia zostały wydane dla powiatów: białogardzkiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i Koszalina. Prognoza jest tu podoba, tylko że porywy wiatru mają być silniejsze - do 115 km/h., a lokalnie nawet do 130 km/h. Meteorolodzy ostrzegają przed możliwością utworzenia się trąby powietrznej. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godz. 15 do końca doby.

(k)