Ostrzeżenia przed burzami we wtorek w całym regionie

Przed silnymi burzami we wtorek w całym regionie ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie komunikatu IMGW-PIB BMPM w Gdyni.

Pierwsze ostrzeżenie dotyczy 12 powiatów (choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin i Świnoujście) i obowiązuje we wtorek (24 maja) od godz. 13 do 20. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Drugie ostrzeżenie obejmuje teren 9 powiatów (białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki.) i obowiązuje także we wtorek, ale od godz. 15 do 21. Prognozowane są tu burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Stopień zagrożenia w przypadku obu ostrzeżeń został oceniony na pierwszy w 3-stopniowej skali.

