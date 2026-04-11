W ostatniej chwili uratowali psy z bagna

Fot. OSP Radowo Małe

Do dramatycznej akcji ratowniczej doszło w sobotę w pobliżu miejscowości Rogowo w powiecie łobeskim. Dwa psy utknęły tam w grząskim bagnie.

Na ratunek zwierzętom wysłani zostali strażacy.

- ​Sytuacja była dynamiczna i wymagająca – teren był niezwykle trudny, a czas działał na niekorzyść czworonogów. Każdy nieostrożny ruch mógł pogorszyć sytuację, jednak dzięki odwadze, profesjonalizmowi i świetnej współpracy naszych ratowników, udało się dotrzeć do uwięzionych zwierząt - relacjonują druhowie z OSP Radowo Małe.

Do akcji ratunkowej na niestabilnym gruncie strażacy przystąpili przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Oba czworonogi udało się im bezpiecznie wyciągnąć z pułapki. Ratunek dla nich przyszedł w ostatniej chwili.

- ​Największą nagrodą za ten trud był widok merdających ogonów! Psy, całe i zdrowe, choć solidnie umorusane, zostały przekazane w ręce wdzięcznego właściciela. ​Dziękujemy całemu zespołowi za pełne zaangażowanie. Kolejny raz udowadniamy, że życie – każde życie – jest dla nas najwyższą wartością! - podkreślają strażacy z OSP Radowo Małe.

(k)

