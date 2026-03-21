Tragiczny pożar na warszawskim Ursynowie. Cztery osoby nie żyją

Straż Pożarna zabezpiecza miejsce pożaru na Ursynowie, w którym zginęły cztery osoby, a dwie ostały ranne. Na miejscu jest policja, oczekiwany jest przyjazd prokuratora - przekazała w sobotę stołeczna straż.

- Nasze działania w tej chwili ograniczają się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia - poinformował w sobotę po południu PAP zespół prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Dodał, że obecnie policja czeka na przyjazd prokuratora.

Jak wyjaśniła straż, po przyjeździe pierwszych zastępów straży na miejsce okazało się, że pali się samochód oraz lokal na parterze. Po wstępnym ugaszeniu ognia i wejściu strażaków do środka, wyniesiono z pomieszczeń w sumie pięć osób. Poszkodowana została też inna osoba, będąca w pobliżu palącego się samochodu - podali strażacy. Finalnie cztery osoby zginęły, a dwie zostały poparzone.

