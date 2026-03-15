Niedziela, 15 marca 2026 r. 
Ogrodowa altana spłonęła doszczętnie [GALERIA]

Data publikacji: 15 marca 2026 r. 17:49
Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2026 r. 17:54
Ogrodowa altana spłonęła doszczętnie
Fot. OSP Czaplinek  

W niedziele w ogniu stanęła altana na terenie ogródków działkowych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku (powiat drawski). 

Na miejsce skierowana zostały dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali obiekt całkowicie objęty ogniem.

- Działania polegały na podaniu jednego prądu wody, dzięki czemu pożar został szybko opanowany. Następnie dogaszono pogorzelisko i zabezpieczono teren, aby ogień nie rozprzestrzenił się na pobliskie obiekty - relacjonują druhowie z OSP Czaplinek. 

W pożarze na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale są znaczne straty materialne - altana wraz z wyposażeniem spłonęła aż do fundamentów.

(k)

