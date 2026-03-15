Ogrodowa altana spłonęła doszczętnie [GALERIA]

Fot. OSP Czaplinek

W niedziele w ogniu stanęła altana na terenie ogródków działkowych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku (powiat drawski).

REKLAMA

Na miejsce skierowana zostały dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali obiekt całkowicie objęty ogniem.

- Działania polegały na podaniu jednego prądu wody, dzięki czemu pożar został szybko opanowany. Następnie dogaszono pogorzelisko i zabezpieczono teren, aby ogień nie rozprzestrzenił się na pobliskie obiekty - relacjonują druhowie z OSP Czaplinek.

W pożarze na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale są znaczne straty materialne - altana wraz z wyposażeniem spłonęła aż do fundamentów.

(k)

REKLAMA