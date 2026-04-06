Straż Pożarna: ponad 2000 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem

Strażacy usuwają drzewo powalone na drogę w powiecie kamieński. Fot. OSP Wysoka Kamieńska

Państwowa Straż Pożarna poinformowała w poniedziałek po południu, że w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Strażacy zaapelowali, aby nie chować się pod drzewami oraz unikać otwartej przestrzeni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach - od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu, gdzie alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Ponad 2000 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem” - napisała na platformie X Państwowa Straż Pożarna w poniedziałek po południu. Strażacy zaapelowali także, aby nie chować się pod drzewami oraz unikać otwartej przestrzeni. „Jeśli zaskoczy Cię nawałnica - szukaj schronienia w budynku lub bezpiecznym miejscu” – zaznaczono.

Z powodu silnego wiatru strażacy na Pomorzu od niedzieli do poniedziałku interweniowali 82 razy. Jak podał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, połowa interwencji miała miejsce w Poniedziałek Wielkanocny.

Ponad 120 razy interweniowali także strażacy w woj. łódzkim. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Łodzi, gdzie spadający konar ranił kierowcę samochodu dostawczego.

Ponad 400 razy interweniowali od rana w poniedziałek strażacy związku z wichurami, które przechodzą nad Lubelszczyzną. Uszkodzony został m.in. dach szpitala w Międzyrzecu Podlaskim.

W poniedziałek w wyniku silnego wiatru, który uszkodził linie energetyczne, bez prądu na Podkarpaciu jest ok. 3 tys. odbiorców. Najwięcej w okolicach Krosna, Stalowej Woli i Sanoka. Strażacy interweniowali ponad 70 razy, głównie usuwali z dróg i chodników powalone gałęzie i konary.

