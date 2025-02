W miejskim autobusie w Szczecinie pobił kierowcę z Gruzji. Jest akt oskarżenia

Fot. Dariusz Gorajski

Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód Paweł Brzozowski skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, który zaatakował z powodu przynależności narodowej i pobił kierowcę autobusu miejskiego, obywatela Republiki Gruzińskiej.

Do tego zdarzenia doszło w ub. roku na szczecińskim Stołczynie.

- W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżył Daniela P. o to, że 28 października 2024 roku w Szczecinie, w autobusie linii 58, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, a także z powodu przynależności narodowej stosował przemoc wobec kierowcy autobusu miejskiego, będącego obywatelem Gruzji Małkhaza R. w ten sposób, że kopał go oraz kilkukrotnie uderzył pięścią w twarz, powodując mu obrażenia twarzy na okres nieprzekraczający 7 dni - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. - Podejrzany, przesłuchany przez prokuratora przyznał się do popełnienia zarzuconego mu występku i odmówił złożenia wyjaśnień. Zastosowany względem Daniela P. środek zapobiegawczy, w postaci dozoru policji i zakazu kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego, stosowany jest nadal.

Mężczyzna był dotychczas karany sądownie. Za zarzucony występek grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

- Nadmienić należy, iż zgodnie z artykułem 49a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem transportu kolejowego, podczas i w związku z kierowaniem środkami transportu korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym - dodaje prokuratura. (K)