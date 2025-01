Złodziej sklepowy pobił w Szczecinie pracownika ochrony

Na miejsce wezwana została policja, która zatrzymała sprawcę i przewiozła go do policyjnego aresztu. Po zgromadzeniu materiałów dowodowych mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Okazało się również, że w przeszłości był już wielokrotnie notowany za podobne przestępstwa.

Komentarze

Kary 2025-01-30 12:55:56 Skoro był już za to wielokrotnie karany, to oznacza, że nie rokuje jakichkolwiek szans na poprawę, więc po co takiego osobnika utrzymywać?

abc 2025-01-30 12:51:38 Jestem debilem abc i uważam że powinno się tego złodzieja uniewinnić. Co innego jakby jechał hulajnogą, to dożywocie by się należało. A jak z blantem, to od razu kara śmierci. Ale to dobry złodziej był, dzień dobry na klatce mówił. Polak, katolik. Pomnik mu postawić!