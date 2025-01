Pobicie taksówkarza na Podzamczu. Są decyzje prokuratury wobec podejrzanych

Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Prokuratura zastosowała względem podejrzanych poręczenia majątkowe w kwocie odpowiednio 10 000 zł (Mike P.) oraz 5 000 zł (Daniel B.), a także dozór policji, połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście dwa razy w tygodniu oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Mike P. został zatrzymany 19 stycznia. Drugi podejrzany - Daniel B. we wtorek 22 stycznia dobrowolnie zgłosił się do organów ścigania. Obydwaj, przesłuchani przez prokuratora, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia, odnoszące się do treści stawianych im zarzutów.

„Doszło do otwarcia drzwi pojazdu, w którym siedział pokrzywdzony i następnie Daniel B. z jednej strony, zaś Mike P. z drugiej strony pojazdu zaczęli zadawać ciosy pięścią w twarz i głowę pokrzywdzonemu oraz go kopać. Dodatkowo Mike P. groził pokrzywdzonemu mężczyźnie przedmiotem przypominającym broń palną, a także poprzez zadawanie uderzeń pięścią w taksówkę dokonał uszkodzenia przedniej szyby pojazdu, a także spowodował wgniecenia i zarysowania karoserii” - relacjonuje prokuratura.

„Na miejsce samochodem przyjechali Mike P. oraz jego partnerka. Następnie we troje podeszli do samochodu, w którym siedział kierowca taksówki i zaczęli krzyczeć w jego kierunku. Wówczas pokrzywdzony, czując się zagrożonym, rozpylił przez uchylone okno gaz w kierunku partnerki Mike P.” - czytamy w komunikacie prokuratury.

Chodzi o sprawę pobicia taksówkarza na Podzamczu (ul. Wielka Odrzańska), do którego doszło w niedzielę 19 stycznia.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście nadzoruje dochodzenie przeciwko dwóm mężczyznom, podejrzanym o wzięcie udziału w pobiciu taksówkarza, o kierowanie gróźb karalnych i uszkodzenie pojazdu. Wszystkie z zarzuconych im zachowań uznano za występki o charakterze chuligańskim. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Komentarze

Chcecie banana ? 2025-01-22 17:02:09 Bananowo i Szklarniowo

JAWNA KPINA 2025-01-22 16:56:38 Z prokuratorem już dogadane, wódeczka wypita, teraz sędziemu zasugerować jak ma się potoczyć rozprawa i dalej można „robić interesy”. A jak będzie ten wuj taksiarz podskakiwał to wycieczka do lasu powinna go uspokoić… Bandziory chodzą po ulicach a policja i prokuratura dalej bezradne jak w latach 90tych

Pato ciecin 2025-01-22 16:47:12 Bananowo - Szklarniowa patologia będzie miała z tego bekę bo Wolne Sondy nic im nie zrobią.Ciekawe czy "paniusia" dostanie jakiś mandacik

@Loko spoko 2025-01-22 16:44:57 A od kiedy inicjały czy dane OFIAR przestępstwa podaje się do wiadomości publicznej? Co jeszcze, moze adres chcesz żeby dokonać linczu?

Qwery 2025-01-22 16:40:05 Agresorzy za jazdę pod zakaz mandat dostali ?

szczecin 2025-01-22 16:13:04 to jest efekt końcowy, braku reakcji służb na każdą patologię drogową.

Loko spoko 2025-01-22 16:09:38 No dobra, wiemy że sprawcy to: Mike P i Daniel B, a taksówkarz to co? Bezimienny?

hehe 2025-01-22 15:56:23 idę o zakład że cała wina spadnie na tego taksówkarza :D

@ a ile 2025-01-22 15:43:56 do A ile - zatakowany ma prawo bronic się wszelkimi dostepnymi metodami - w Polsce niestety noszenie noża jest dozwolone (nie tak jak w WB). Oczywiscie co innego scyzoryk a co innego np. nóż komandosa.

VGT 2025-01-22 15:43:08 Oby jak najmniej takich zachowan ,bo to jest po prostu dramat!!!!

abc 2025-01-22 15:41:36 za taką patologię? tylko do 5 lat? KONFISKATA CAŁEGO MAJĄTKU i minimum 45 lat absolutnego więzienia z możliwościuą wyjscia dopiero po pelnej resocjalizacji! PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM.

Żyd 2025-01-22 15:30:26 Aż szkoda gadać, żeby na takim czymś dać się złapać...

@Dorota P 2025-01-22 15:28:01 To nie są zwykłe głupole, tylko ewidentnie jakaś nowa gangsterka w mieście, którą się powinno CBŚP zająć. Po drugie, dziwne że kobieta nie usłyszała żadnych zarzutów, skoro na nagraniu wyraźnie słychać jak krzyczy "ty je**ny ukraińcu", a wiec dokonuje przestępstwa motywowanego narodowościowo i podpada pod artykuł 257 kodeksu karnego. W ogóle, ze względu na możliwość mataczenia i stronniczości, sprawa nie powinna być rozpatrywana przez prokuratora ze Szczecina. Za dużo mi tu śmierdzi korupcją.

564 2025-01-22 15:25:04 Ta.. kobieta tez powinna byc skazana za wyzwiska, widac i slychac,ze nie grzeszy inteligencją, porażka.

kpina 2025-01-22 15:24:20 5k i 10k poręczenia? Przecież te typki tyle to wydają na jedną noc w klubie. W ogóle nie odczują tego. Jeszcze ta kwalifikacja czynu jako wybryku chuligańskiego - czy to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości? Ta bananowa patologia powinna odpowiadać co najmniej z art 257kk - napaść na tle narodowościowym, a najlepiej, sądząc po metodach działania, z art 258kk - udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator który tak drastycznie złagodził zarzuty, powinien się tłumaczyć przed CBA lub CBŚ

Tak Jest 2025-01-22 15:21:57 TĘPIĆ TAKIE PATOLOGIE SPOŁECZNE .

@A ile 2025-01-22 15:19:50 Dwa gile. Miał święte prawo do obrony własnej. Został zaatakowany i miał prawo bronić się wszelkimi dostępnymi środkami, w tym nożem. Szkoda ze nie żyjemy w USA, bo mógłby tych patusów odstrzelić, robiąc tym przysługę dla społeczeństwa.

Dorota P. 2025-01-22 15:16:53 2 głupoli napada ,zeby sie popisac, skazac ich na 2 lata ,do komieniołomów z takimi idiotami.

rADEK 2025-01-22 15:15:24 PATOLOGIA ten caly MIKE P I DANIEL B. gnojki ,tego typu ludzi eliminowac ze spoleczenstwa, banda cwaniaczkow , do tego bezmózgi jak widac.