W kryzysie psychicznym po prostu przyjdź. Bez kolejki, bez skierowania, bez wcześniejszej rejestracji

Na pomoc specjalistów w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym przy ul. św. Wojciecha, powstałym w ramach tego programu ZCP, może liczyć każda osoba dorosła, która doświadcza kryzysu psychicznego. Fot. Szpital „Zdroje”

Osoby dorosłe dotknięte kryzysem psychicznym mogą uzyskać natychmiastową pomoc, bez skierowania i wcześniejszego umawiania się na wizytę. Szpital „Zdroje” dołączył do pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) i uruchomił punkty wsparcia specjalistycznego w centrum Szczecina, przy ul. św. Wojciecha.

Potrzebujący takiego wsparcia już się zgłaszają i je otrzymują. Jeśli ktoś, kto doświadcza kryzysu emocjonalnego, nie ma jeszcze odwagi przyjść osobiście, może zadzwonić. Ważne, żeby dał szansę sobie pomóc.

– Dzięki przystąpieniu naszego szpitala do pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego osoby dorosłe dotknięte kryzysem psychicznym mogą uzyskać pomoc od przysłowiowej ręki, dosłownie, wchodząc z ulicy – mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala „Zdroje”. – Główne punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne działają w naszej placówce przy ul. św. Wojciecha 7, czyli w centrum miasta. Można tam się zgłaszać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18. A dyżuruje w tychże punktach 4-osobowy zespół psychologów. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie chce lub nie może przyjść osobiście, woli np. porozmawiać przez telefon lub bardziej komfortowo będzie się czuł pisząc maila, to taka możliwość również istnieje. Wszystkie numery telefonów oraz adres mailowy są na naszej stronie internetowej.

Kryzys psychiczny może dotknąć każdego, bez względu na płeć czy wiek.

– To sytuacja, w której dotychczas stosowane metody radzenia sobie przestają już działać – wyjaśnia Katarzyna Rączkiewicz, psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego szpitala „Zdroje” – Pomocy szukają u nas głównie osoby z zaburzeniami równowagi emocjonalnej, objawiającymi się poczuciem stresu, przygnębienia, przewlekłym smutkiem, brakiem motywacji czy brakiem chęci do podejmowania codziennych działań.

Warto wtedy szukać specjalistycznego wsparcia. Jednak wiele osób wciąż się krępuje.

– Musimy odczarować rzeczywistość. Nadal jako społeczeństwo traktujemy pójście do psychologa lub psychiatry jako coś wielkiego. A czym to się różni od wizyty u dentysty lub kardiologa? – pyta Katarzyna Rączkiewicz. – Zatroszczmy się o swoje zdrowie psychiczne tak, jak dbamy o własne ciało. Jesteśmy w trendzie bycia „fit”, a zapominamy, że na drugiej szali jest równie ważny, co często pomijany, dobrostan psychiczny.

Na pomoc specjalistów w punktach powstałych w ramach tego programu może liczyć każda osoba dorosła, która doświadcza kryzysu psychicznego.

– Wówczas jeden z psychologów z punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego przeprowadza z pacjentem wywiad, dokonuje wstępnej oceny stanu zdrowia i wspólnie z pacjentem uzgadnia, jaki będzie dalszy plan postępowania – opisuje schemat wizyty Magdalena Knop. – Oczywiście Centrum Zdrowia Psychicznego to nie tylko punkt zgłoszeniowy. Działania naszych specjalistów są indywidualnie dobierane do konkretnego chorego i dostosowywane do jego sytuacji zdrowotnej. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to pacjent, po wstępnej konsultacji, może zostać skierowany na dalszą terapię. I może być ona prowadzona np. w ramach wizyt w poradni zdrowia psychicznego – te mamy zlokalizowane zarówno na lewobrzeżu przy ul. św. Wojciecha, jak i w naszej głównej siedzibie na prawobrzeżu, przy ul. Mącznej. Ale też osoba potrzebująca wsparcia może np. zostać zaproszona do udziału w tzw. turnusie w dziennym oddziale psychiatrycznym. Tam terapia prowadzona jest przez kilka godzin w dni robocze, a popołudniami, po jej zakończeniu, pacjent swobodnie wraca do swoich codziennych czynności, wraca do swojego domu. Natomiast jeżeli do Centrum Zdrowia Psychicznego na konsultację trafi pacjent w cięższym stanie i zaistnieje taka sytuacja, że jest zakwalifikowany jako przypadek nagły, to może się zdarzyć, że specjaliści podejmą decyzję o skierowaniu chorego na izbę przyjęć psychiatryczną i dalsze leczenie na całodobowym oddziale psychiatrycznym. Ale z naszego doświadczenia, już zgromadzonego w Centrum, wynika, że są to bardzo sporadyczne przypadki.

Ale uwaga – porady realizowane w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego nie obejmują leczenia uzależnień oraz leczenia zaburzeń funkcji poznawczych, czyli takich, jak np. otępienie, demencja czy choroba Alzheimera.

W ramach CZP funkcjonuje też Zespół Psychiatrii Środowiskowej.

– Oferujemy kompleksowe wsparcie dla pacjentów z różnymi problemami psychicznymi, na przykład nerwicowymi, lękowymi czy depresyjnymi – wyjaśnia dr Michał Szelepajło, kierujący Zespołem Psychiatrii Środowiskowej szpitala „Zdroje” – Jeżeli jest taka potrzeba, to dojeżdżamy do domu pacjenta, by tam, na miejscu pomóc jemu i jego bliskim. ©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ