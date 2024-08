Są pieniądze na promocję zdrowia

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy dodatkowe środki na promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Ze wsparcia skorzystają marszałkowskie szpitale – Szpital Gryfice, Szpital „Zdroje” oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie.

Te placówki od wielu lat realizują zadania w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Inicjatywy te przede wszystkim umożliwiają m.in. samokontrolę stanu zdrowia, bezpośredni kontakt ze specjalistami czy podjęcia działań zmierzających do poprawy kondycji zdrowotnej pacjentów.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie otrzymało blisko 47 tys. zł. Dzięki dotacji przeprowadzi w październiku kampanię społeczną „Rak piersi nie ma barw”. Ma ona na celu uświadamianie wagi badań profilaktycznych i wsparcie kobiet z chorobą onkologiczną. W akcji udział wezmą chirurdzy onkolodzy, pacjentki, a także sportowcy szczecińskich klubów, np. kobieciej sekcji wioślarskiej AZS, siatkarek Chemika Police czy piłkarek nożnych Pogoni Szczecin. Jednym z elementów kampanii ma być sesja zdjęciowa, wernisaż fotografii i kalendarz profilaktyczny.

Szpital „Zdroje” w Szczecinie dostał 27 tys. zł. Z pomocą dotacji zrealizuje zadanie pod nazwą „Mózg to centrum dowodzenia, co wydaje polecenia!”. Będą to zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci w wieku 4-9 lat, które odbywać się będą w ośrodku rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy ul. Św, Wojciecha 7.

Szpital w Gryficach sięgnął po grant w wysokości 7,3 tys. zł. Placówka zamierza wdrożyć pakiet działań na rzecz profilaktyki udaru mózgu – „Czas to mózg”. Będzie to cykl spotkań informacyjnych dla osób powyżej 45 roku życia uświadamiających o czynnikach udaru mózgu, leczeniu, postępowaniu po udarze. W ramach akcji, w której udział wezmą neurolodzy i rehabilitanci, przewidziano możliwość wykonania pomiaru RR oraz poziomu cukru we krwi. Ze spotkań edukacyjnych w tym projekcie skorzystać będą mogli także pracownicy pogotowia ratunkowego oraz pracownicy SOR-u.

(as)