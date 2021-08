Otwarcie połowiczne, bo wciąż bez tramwajów. Ul. Szafera wreszcie bez blokad

Od piątku (20 sierpnia) przejezdna jest na całej swej długości dla samochodów przebudowana ul. Władysława Szafera w Szczecinie. Wróciły na nią także autobusy miejskie, ale zatrzymują się tam tylko na dwóch nowych przystankach „Arena Szczecin" i „Szafera" urządzonych w pasie torowiska, skąd zawracają na rondzie Błękitnej Armii przy skrzyżowaniu z ul. Franciszka Jarzyńskiego.



Na dwujezdniowej arterii długości 1,2 km z wydzielonym pasem torowiska tramwajów kierowcy teraz mają w sumie do pokonania pięć rond, wliczając to przy jej skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego i ul. Arkońską. Oczywiście ci z nich, którzy chcą nią dostać się do Krzekowa i dalej na Bezrzecze lub wybiorą się nią w przeciwnym kierunku, by jechać do Pogodna, Głębokiego, osiedla Arkońskie-Niemierzyn lub do centrum.

Zmiany przystanków autobusów miejskich

Do dyspozycji zmotoryzowanych przy nowej pętli są dwa parkingi. Mniejszy, z wjazdem od ul. Franciszka Jarzyńskiego, może pomieścić do 79 aut osobowych, w tym cztery na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych. Oprócz tego jest na nim 7 miejsc postojowych dla autokarów. Drugi parking, znacznie większy, ulokowano w sąsiedztwie trafostacji z wjazdem od ul. Władysława Szafera – na nim jednocześnie może zaparkować 139 aut, w tym 7 osób niepełnosprawnych. A przy budynku kasowo-socjalnym z myślą o rowerzystach ustawiono trzy wiaty po 12 stanowisk każda.

Nieczynna pozostaje tam wciąż nowa pętla tramwajowo-autobusowa. Na niej trwają prace wykończeniowe budynku kasowo-socjalnego. Ten wznoszony jest w trybie odrębnego zlecenia przez inną firmę wybraną przez Tramwaje Szczecińskie.

Na swoją stałą, ale wciąż skróconą trasę, tym razem do nowego ronda Błękitnej Armii przy skrzyżowaniu z ul. Franciszka Jarzyńskiego, powróciły wreszcie także autobusy linii 75 i 521. Jakie jest uzasadnienie, że nie kursują one - jak przed przebudową - do Krzekowa przez ul. Szeroką? W tej sprawie czekamy wciąż na odpowiedź z ZDiTM, organizatora siatki połączeń komunikacyjnych w mieście. Podobnie zresztą jak na pytania dotyczące braku przy nowej infrastrukturze na przystankach, nie wyłączając tych na pętli, jakichkolwiek elementów Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską, w tym monitorów z aktualizowanymi informacjami dla pasażerów o odjazdach.

Ponadto efektem ubocznym przebudowy ul. Władysława Szafera jest „skasowanie" przystanków dla autobusów miejskich na wysokości skrzyżowania z ul. Eugeniusza Romera. To oznacza aktualnie brak skomunikowania sporej części osiedla Zawadzkiego-Klonowica na styku z Krzekowem. Dlaczego w projekcie nie zostały uwzględnione tam rozwiązania z przystankami w obu kierunkach, zważywszy, że przestrzeni do ich lokalizacji w rejonie tego największego z rond na wysokości skrzyżowania z ul. Eugeniusza Romera nie brakuje? Na wyjaśnienie także tej kwestii czekamy od spółki Tramwaje Szczecińskie, inwestora zastępczego w imieniu miasta i zarazem nadzorującej realizację projektu w roli inżyniera kontraktu.

Szafera bez tramwajów

Natomiast tramwajów nie zobaczymy tam jeszcze długo. Przynajmniej kilka miesięcy. Jak już informowaliśmy, uruchomienie ich regularnych kursów do nowej pętli ma nastąpić nie wcześniej niż pod koniec tego roku.

Koszt całej inwestycji, która zaliczyła ponad cztery miesiące poślizgu (pierwotny termin ukończenia robót wyznaczony był na ostatnią dekadę kwietnia, a ten ostateczny ustalono aneksem na 31 sierpnia) wyniósł prawie 127,9 mln zł. To o ponad 2,6 mln zł więcej niż cena wcześniej skalkulowana przez Eurovię Polska S.A. i wpisana do kontraktu na to zadanie.

Mirosław WINCONEK