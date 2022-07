Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę (30 lipca) przed godziną 16 na plaży w Dziwnowie. W morzu topił się starszy mężczyzna. Po wyciągnięciu go z wody przez ratowników przystąpiono do akcji reanimacyjnej.

W akcji ratowniczej biorą udział strażacy z Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa, SAR, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

***

Po 10 minutach udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Został on śmigłowcem przetransportowany do szpitala.

Ł.T