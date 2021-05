W Dzień Dziecka rusza sezon na szczecińskiej Arkonce

Już 1 czerwca - o godz. 10 - zostanie otwarta Arkonka. Jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych Szczecina będzie funkcjonowało przez siedem dni w tygodniu - przez cały sezon i na pełnych obrotach: zjeżdżalnie, skatepark, siłownia pod chmurką, plac zabaw, sztuczna plaża, miejsca do grillowania, boiska do plażowej piłki siatkowej.

Do tej pory wstęp na Arkonkę był bezpłatny. Otwarcie sezonu oznacza, że za wejście na jej teren będzie biletowane: za cały dzień zabawy trzeba będzie zapłacić 15 zł. Mniej kosztowne będą bilety ulgowe - 5 zł, które przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom oraz rencistom. Na pewno taniej będzie wykupić karnet na 10 wejść: normalny 135 zł, a ulgowy - 45 zł.

Nie wszystkie baseny otwarte na Arkonce

Honorowane będą także karty Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz Szczecińskiej Karty Seniora. Natomiast bezpłatnie z uroków Arkonki będą mogły korzystać - jak w minionych latach - dzieci do 6 roku życia, osoby niepełnosprawne z jednym opiekunem oraz kombatanci.

- Z powodów technicznych, przez najbliższy czas, będzie wyłączony z użytkowania basen sportowy. Pozostałe niecki są już wyczyszczone, urządzenia przeszły niezbędne przeglądy oraz zakończyły się prace konserwacyjne. Oznacza to jedno: miłośnicy szaleństwa na szczecińskiej Majorce mogą zacierać ręce. We wtorek o godzinie 10 udostępnione zostaną baseny wraz z innymi atrakcjami - zapowiada Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W jakich godzinach będzie czynna Arkonka?

Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 10 - 20, w weekendy - o godzinę dłużej, czyli do godz. 21. Obowiązujące obostrzenia związane ze stanem pandemii wymuszają ograniczenie dostępności obiektu: do 4 tysięcy osób. Poza basenami i plażowymi atrakcjami, zainteresowani będą mogli korzystać również z kortów tenisowych oraz do badmintona. Tyle że odpłatnie - odpowiednio: 15 zł lub 5 zł za godzinę.

- Na Arkonce są stojaki rowerowe oraz samoobsługowa stacja naprawy jednośladów. Natomiast przy obiekcie znajduje się parking. Każda godzina pozostawienia auta będzie kosztowała 1 złotówkę - dodaje A. Kus.

Sezon kąpielisk w Szczecinie rozpocznie się później - 15 czerwca. Dostępne będą Dziewoklicz oraz Głębokie. Kąpielisko w Dąbiu wciąż jest w przebudowie.

(an)