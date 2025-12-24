W drodze na święta

Policja apeluje do kierowców podróżujących w okresie świąt o ostrożność, rozwagę oraz o to, aby nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. Planując podróż, pamiętajmy o bezpieczeństwie – zarówno swoim, jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od liczby kilometrów do pokonania.
Policjanci pełniący służbę na drogach oprócz kontroli prędkości, zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci w pojazdach. Sprawdzany będzie również stan techniczny pojazdów, a także prawidłowe poruszanie się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.
- Każdy, kto narusza przepisy ruchu drogowego i naraża innych na utratę życia lub zdrowia, musi liczyć się z konsekwencjami - mówią mundurowi.
Przypominają też, że dostosowanie prędkości do warunków i właściwy stan psychofizyczny kierowcy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
(K)
Fot. policja.pl