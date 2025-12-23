Mieszkanie w Szczecinie zapaliło się od świątecznego lampionu [FILM]

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednej ze szczecińskich kamienic. Od świątecznego lampionu zapaliło się tam mieszkanie.

Po otrzymaniu zgłoszenia jako pierwsi na miejscu zjawili się pełniący służbę patrolową funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Mieszkanie było już silne zadymione, a w jego wnętrzu znajdowało się otwarte źródło ognia. Policjanci rozpoczęli działania ratownicze - przed przyjazdem straży pożarnej gasili pożar przy użyciu wiaderek napełnianych wodą w sąsiednim mieszkaniu. Pomagali w tym też mieszkańcy kamienicy. Równocześnie odłączono dopływ energii elektrycznej oraz przewietrzono pomieszczenia.

Dzięki tym działaniom ogień nie rozprzestrzenił się na inne lokale, a mieszkańcom kamienicy przestało zagrażać bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pożar dogasili i pogorzelisko zabezpieczyli przybyli na miejsce strażacy.

Jak ustalono, najprawdopodobniej przyczyną pożaru był lampion, od którego zapaliły się elementy wyposażenia mieszkania. Kobieta przebywająca w lokalu została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala.

W związku z tym wydarzeniem policja apeluje o ostrożność w okresie świątecznym, kiedy szczególnie często korzystamy z otwartego ognia jako świetlnych dekoracji. Policjanci radzą więc, żeby nigdy nie pozostawiać zapalonych świec i lampionów bez nadzoru, ustawiać je z dala od łatwopalnych materiałów oraz gasić płomień przed opuszczeniem pomieszczenia lub pójściem spać.

(k)

