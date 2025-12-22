Poniedziałek, 22 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 0 szczecin
REKLAMA

Uciekał przed policją. Przegrał z błotem

Data publikacji: 22 grudnia 2025 r. 15:09
Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2025 r. 15:09
Uciekał przed policją. Przegrał z błotem
Fot. KPP w Kamieniu Pomorskim  

Policjanci z Kamienia Pomorskiego pełniący służbę patrolową podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Fiat. Mężczyzna nie reagował na wzywające do zatrzymania sygnały świetlne oraz dźwiękowe i kontynuował jazdę. W pewnym momencie zjechał w boczną drogę, gdzie jego pojazd ugrzązł w błocie.

REKLAMA

Po zatrzymaniu samochodu kierujący opuścił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Nie reagował na wydawane polecenia, więc policjanci obezwładnili go.

- Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto znajdował się on pod wpływem środków odurzających - informuje mł. asp. Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

0 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA