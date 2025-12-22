Uciekał przed policją. Przegrał z błotem

Fot. KPP w Kamieniu Pomorskim

Policjanci z Kamienia Pomorskiego pełniący służbę patrolową podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Fiat. Mężczyzna nie reagował na wzywające do zatrzymania sygnały świetlne oraz dźwiękowe i kontynuował jazdę. W pewnym momencie zjechał w boczną drogę, gdzie jego pojazd ugrzązł w błocie.

Po zatrzymaniu samochodu kierujący opuścił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Nie reagował na wydawane polecenia, więc policjanci obezwładnili go.

- Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto znajdował się on pod wpływem środków odurzających - informuje mł. asp. Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

(k)

