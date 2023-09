W dobrej formie na jesień. Doradcy NFZ podpowiedzą

Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza w czwartek (21 września) do swojego namiotu, który tego dnia stanie przed siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Citroëna 2 w Szczecinie (Zdroje). Fot. Ryszard Pakieser

W czwartek (21 września) 2023 r. Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza do swojego namiotu, który stanie przed siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Citroëna 2 w Szczecinie (Zdroje). Będą tam dyżurowali doradcy z NFZ, którzy powiedzą, na co warto zwrócić uwagę po powrocie z letniego wypoczynku oraz jak przygotować się do nadchodzącej jesieni. Będzie można się z nimi spotkać w godzinach 10:00-14:00.

Podpowiedzą m.in.: jak zadbać o zdrowy kręgosłup i jak poradzić sobie z jego bólem, jak ogarnąć zdrowy powrót do szkoły, co wpływa na funkcjonowanie mózgu i jak zwiększyć jego efektywność, jak uzyskać skierowanie na badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Na stanowisku profilaktyczno-edukacyjnym NFZ zapowiada: możliwość skorzystania z pomiarów certyfikowanym analizatorem składu ciała (m.in. pomiaru poziomu tłuszczu, wody w organizmie, BMI), naukę samobadania piersi i jąder na fantomie, informacje o programach profilaktycznych NFZ i MZ, informacje o nowej odsłonie Akademii NFZ - portalu, stanowiącego kompendium wiedzy o profilaktyce

- Będziemy promować: portal NFZ o darmowych dietach, filmowy cykl treningowy „8 tygodni do zdrowia”, aplikacje: Moje IKP, Moje Fizjo Plus, Teleplatformę Pierwszego Kontaktu – możliwość telefonicznej konsultacji lekarskiej w nocy, niedziele i święta, magazyn NFZ „Ze Zdrowiem” oraz wydany przez ZOW NFZ biuletyn pt. ,,Historie prawdziwe o walce z chorobą, opowiedziane przez pacjentów i lekarzy’’ - dodaje Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

(k)