Rejestrują się i nie przychodzą. Puste terminy zmorą NFZ

Nie ma mocnych na pacjentów, którzy mimo rejestracji nie pojawiają się w przychodniach na wizytach u lekarzy. Nie pomagają nawet przypomnienia wysyłane SMS-em. Pacjenci ignorują terminy u specjalistów, choć to do nich czeka się w najdłuższych kolejkach - najwięcej nieodwołanych wizyt dotyczy ortopedii i traumatologii, kardiologii, a nawet onkologii.

Jeśli nie możesz przyjść do lekarza, odwołaj wizytę, nie blokuj terminów. W ten sposób dajemy szansę innym pacjentom na skorzystanie z pomocy w korzystniejszym terminie - apeluje Narodowy Fundusz Zdrowia, bo dane są zatrważające. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku 457 tysięcy osób nie skorzystało z umówionej wizyty u specjalisty!

Fundusz szczegółowo monitoruje korzystanie z opieki specjalistycznej w poradniach endokrynologii, kardiologii, onkologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu. To najczęściej właśnie na wizytę do tych lekarzy czeka się najdłużej: kolejka do ortopedy w specjalistycznej przychodni w Szczecinie sięga z reguły powyżej trzech miesięcy, do kardiologa w przychodni przyszpitalnej - nawet dwa lata!

