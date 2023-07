Jak zadbać o zdrowie. Profilaktyka z NFZ

niezdrowy

2023-07-07 10:01:16

Każdy z nas pacjentów marzy by te pieniądze które NFZ wydaje na promocje "niewiemczego" wydał na krótsze kolejki do specjalisty, zatrudnienie dodatkowego lekarza i pielęgniarki. Bawią się za moje pieniądze, a ja jeszcze mam przyjść i im klaskać. Ludzie opamiętajcie się! co wy robicie? po co? bo wybory to trzeba się pokazać?