Prawie 330 milionów złotych dla Zachodniopomorskiego. Nie tylko na podwyżki

O dodatkowych pieniądzach m.in. na podwyżki płac dla personelu medycznego mówili w czwartek na konferencji prasowej przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ oraz zachodniopomorskich szpitali. Na zdjęciu (od lewej: Małgorzata Koszur - rzeczniczka prasowa ZWO NFZ, Krystyna Janowska - dyrektorka ds. ekonomicznych RCM w Białogardzie, Paweł Kurzak, dyrektor ZOW NFZ, płk Michał Wawreszuk - komendant 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, Stanisław Gacek - dyrektor SP ZOZ w Choszcznie.

Prawie 330 dodatkowych milionów złotych w tym roku trafi do świadczeniodawców, którzy mają umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. To pieniądze na wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia, ale nie tylko.

Od lipca wzrastają płace w ochronie zdrowia. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przedstawiła Ministrowi Zdrowia trzy warianty rekomendacji w sprawie sposobu finansowania tych ustawowych podwyżek. Minister wybrał wariant, który uwzględnia także: wzrost płac dla personelu zatrudnionego np. na kontraktach, koszt inflacji, wyższe wyceny w internie, chirurgii i położnictwie.

- Dodatkowym aspektem, który również był uwzględniony w rekomendacji, jest kwestia związana ze spłatą długu zdrowotnego, w umowach zostały zwiększone ilości wykonywanych świadczeń w związku z nadwykonaniami, jakie miały miejsce w pierwszej części tego roku - mówi Paweł Kurzak, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

Łącznie w ciągu roku, w związku z realizacją tego wariantu rekomendacji AOTMiT, do systemu ochrony zdrowia w Polsce trafi ponad 15 miliardów złotych. Z tej kwoty, tylko w drugim półroczu 2023 roku, zachodniopomorscy świadczeniodawcy otrzymają 327 869 624 zł.

- Nasz oddział zakończył praktycznie podpisywanie aneksów - poinformował w piątek Paweł Kurzak. - Było ich łącznie 1248.

Głównym beneficjentem są szpitale, które na pełen zakres prowadzonej działalności otrzymają dodatkowo 240,1 mln zł, a z tej kwoty 54,6 mln trafi do szpitali powiatowych. Znaczne środki zostały przeznaczone również na inne zakresy świadczeń, np. na podstawową opiekę zdrowotną dodatkowo ponad 21 mln zł, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - 13 milionów zł.

Zachodniopomorskie szpitale aneksują już umowy ze swoimi pracownikami.

- W sumie wszyscy pracownicy dostali już aneksy do umów - mówiła w czwartek (27 lipca) Krystyna Janowska, dyrektor ds. ekonomicznych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie. - Na początku sierpnia wypłacamy już pierwsze wynagrodzenia w tej zwiększonej wysokości. Środki wystarczą na wynagrodzenia i myślę, że jakaś część będzie mogła jeszcze być wygospodarowana na działalność bieżącą spółki, może uda się też kupić drobny sprzęt.

Stanisław Gacek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, przyznał, że w jego placówce właśnie ruszają wypłaty pierwszych zwiększonych wynagrodzeń.

- Pieniądze, które szpital otrzymał, w zupełności wystarczą na wypełnienie tych zobowiązań, a także na zakup sprzętu - dodał.

- Pozwoli nam to realizować wypłaty zgodnie z zapisami ustawy o podwyżkach, jak również zakupić sprzęt na oddział laryngologiczny i do kilku poradni, m.in okulistycznej, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i zmniejszyć kolejki - mówił płk Michał Wawreszuk, komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu.©℗

Agnieszka Spirydowicz