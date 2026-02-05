W czwartek rano tramwaje ruszyły bez zakłóceń, ale sytuacja pogodowa się pogarsza (akt. 2)

Fot. Anna Gniazdowska

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem na szczęście nie sprawdziły się w czwartek z samego rana i ruch tramwajów w Szczecinie rozpoczął się normalnie. Później jednak sytuacja pogodowa zaczęła się pogarszać, co wpływa także na ruch tramwajów w mieście.

REKLAMA

W nocy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przewidywał, że od rana sytuacja nie powinna wyglądać źle. - Z otrzymany najświeższych informacji spółki Tramwaje Szczecińskie i nocnego objazdu technicznego sieci trakcyjnej wynika, iż 5.02.2026 r. pierwsze kursy tramwajów winny odbyć się zgodnie z rozkładem jazdy. Poranne wyjazdy autobusów winny również odbyć się bez zakłóceń - oceniał Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Zgodnie z tymi zapowiedziami w czwartek rano wszystkie tramwaje wyjechały na swoje normalne trasy. Po godz. 7 zaczął padać jednak marznący deszcz, co skomplikowało sytuację. Z informacji od pasażerów wynika, że zdarzają się zakłócenia w kursowaniu na niektórych liniach. Po godz. 7 wypadły dwa tramwaje linii nr 4, a jadący w kierunku Głębokiego tramwaj nr 10 stanął na przystanku Kołłątaja. Internauci donoszą też o trzech tramwajach stojących w al. Wyzwolenia. Ruch tramwajów wstrzymany został także na linii nr 2 Plac Rodła - Osiedle Zawadzkiego.

W związku z prognozowanymi na czwartek opadami deszczu i deszczu ze śniegiem ZDiTM prosi mieszkańców o obserwowanie jego strony internetowej. Ewentualne zmiany na liniach komunikacyjnych będą na bieżąco umieszczane tam w zakładce „Dla pasażera”. Szczegółowe informacje są również dostępne pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403.

(k)

REKLAMA