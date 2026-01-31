Tramwaje wróciły na prawobrzeże

Fot. Mirosław Winconek

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę Tramwaje Szczecińskie, tramwaje linii 2, 7 i 8 wrócą 31.01.2026 r. na swoje stałe trasy. Tym samym przestanie funkcjonować autobusowa komunikacja zastępcza między prawym i lewym brzegiem miasta.

REKLAMA

Tramwaje będą kursowały na swoich stałych trasach; linia 2 Turkusowa – Dworzec Niebuszewo, linia 7 Turkusowa – Głębokie, linia 8 Turkusowa – Gumieńce. Informacje dotyczące funkcjonowania tramwajowej linii 6 znajdują się w osobnym komunikacie na stronie internetowej ZDiTM.

Autobusowa komunikacja zastępcza zostanie zawieszona. Szczegółowe rozkłady jazdy i trasy dla linii autobusowych zastępczych umieszczone na przystankach nie będą miały zastosowania (dotyczy relacji Turkusowa – Brama Portowa i Stocznia Szczecińska – Dworzec Główny).

31.01.2026 r. nastąpi aktualizacja elektronicznych tablic informacyjnych (restart). Z tego powodu tablice mogą chwilowo nie wyświetlać informacji dot. kursowania tramwajów linii 2, 7 i 8.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZDiTM, jak również pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403.

Dynamiczna sytuacja na liniach komunikacyjnych będzie na bieżąco umieszczana na stronie ZDiTM w zakładce „Dla pasażera”.

(K)

REKLAMA