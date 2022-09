W czwartek dzień bez samochodu! W pociągu, autobusie i tramwaju nie płacisz

Każdego roku 22 września jest Europejskim Dniem bez Samochodu. I z tej okazji korzystający z komunikacji zbiorowej w wielu miastach są zwolnieni z opłat za przejazdy. Tak jest i tym razem w Szczecinie. Ma to zachęcić głównie użytkowników własnych aut, by tego dnia przesiedli się z nich do miejskich autobusów i tramwajów.

Wyjątkowo zatem dzisiaj pasażerowie nie powinni złorzeczyć na nieczynne kasowniki, czytniki kart i biletomaty, zarówno te w pojazdach, jak i na przystankach. Każdy posiadacz samochodu w tym dniu może też podróżować nieodpłatnie wszystkimi pociągami regionalnymi nie tylko po Pomorzu Zachodnim, ale również składami spółki Polregio w województwach lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Na podstawie dowodu rejestracyjnego auta bez biletu można wybrać się np. do Poznania, Zielonej Góry, Gdańska czy Gdyni.

Ten dzień kończy – jak przez minione dwie dekady – tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności, kampanii zainicjowanej przez Komisję Europejską na rzecz zmiany transportowych preferencji obywateli państw Unii Europejskiej i wyboru alternatywnych form przemieszczania się. Takich, które sprzyjają naszemu zdrowiu i ochronie środowiska, poprawiają jakość powietrza i życia, przeciwdziałają zatłoczeniu i hałasowi. ©℗

(M)