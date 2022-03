Nie kursują tramwaje od pl. Kościuszki do Bramy Portowej. Na wysokości CH Kupiec w "8" doszło do uszkodzenia pantografu. To spowodowało zator na liniach 5, 7, 8, 9 i 11.

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Tekst i fot. ToT