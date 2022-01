Nieudana rewolucja torowa na Zawadzkiego?

A po co tam niska podłogowe tramwaje jak te co jeżdżą są mazane przez tamtejszych niszczycieli całe nieraz pomazane wozy zjeżdżają na zajezdnie w spray ach to mają mazać pesy niech naucza się dbać to może lepsze tam pojadą

Z Zawadzkiego

2022-01-10 19:35:20

Co to za artykuł. Gdzie obiektywizm? Co to za mieszkańcy którym przeszkadza hałas tramwaju. Przecież do najbliższych bloków jest ponad 100m. Co mają powiedzieć mieszkańcy centrum. Gdzie od torów jest czasami 10m. Zdecydowana większość mieszkańców osiedla nie ma nic przeciwko pętli. Docelowo tramwaje powinny jechać przez Zawadzkiego i Janickiego do Mickiewicza. Dzięki temu byłyby bliżej ludzi. U nas zbudują opłotkami linię przedłużając to co jest do krzekowa, dla kilkudziesięciu mieszkańców szero